日月潭小資美食 頭社「鄉村小吃」經濟實惠

「鄉村小吃」的排骨飯，除了道地的炸排骨，另搭配柳葉魚或春捲，以及頭社盆地在地生產的時令蔬菜。（沈揮勝攝）

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離日月潭向山遊客中心約4分鐘車程、位在台21線指標69K處的頭社「鄉村小吃」停車方便，提供價格平實、用料道地鄉村菜。（沈揮勝攝）
70元排骨飯貨真價實。（沈揮勝攝）
鄉村小吃現炸排骨「吃粗飽」。（沈揮勝攝）
「鄉村小吃」除了合菜，也提供排骨飯、雞腿飯等平價美食。（沈揮勝攝）

經濟低迷又逢軍公教年改，日月潭地區遊客近來消費力大減，不少一日遊民眾在潭區用餐常需面臨停車不易還得繳費，及餐飲單價偏高等多重困擾；要如何省銀兩？距向山遊客中心僅4分鐘車程的頭社盆地「鄉村小吃」好停車、不收費，道地排骨飯經濟又實惠！

向山遊客中心位置在台21線66K附近，鄉村小吃則在69K指標前，兩地相距僅3公里，店門廣場可停6、7輛小轎車，加上旁邊空地，最多曾停15輛。

鄉村小吃由77歲的黃生興、68歲的江秋鳳開設。台汽退休、在家種田的黃生興，1985年聽人說台電計畫在日月潭與水里車埕之間鑿引水隧道、闢建明潭抽蓄水力發電廠，工期長達15年、且將有大批工程人員進駐頭社。

他想到這大批人15年要吃要住，於是轉行開餐飲店，沒想到一開已30多年。

小店開設之初，因與時任行政院副院長的林洋港家族熟稔，常有媒體找他打探新聞訊息，還曾掛牌《中國時報》頭社辦事處兼任通訊員，透過林洋港叔叔林泉印幫忙、借重媒體輿論力量，黃生興成功爭取到「頭社郵局」的設立。

黃生興說，南投偏鄉常態是「一鄉鎮一郵局」，魚池鄉已經有了魚池街、日月潭2個郵局，能在小小的頭社盆地弄出第3個郵局，在當年被看成是天方夜譚。但他做到了！自認是對家鄉最大的貢獻。

鄉村小吃的排骨飯每客70元，炸粉、沾料以傳統口味自己調配，現炸酥脆，搭配柳葉魚（或春捲）及頭社盆地絲瓜、竹筍、龍鬚菜等時令蔬菜。另有雞腿飯、豬腳飯或炒飯類，並供應鄉村合菜，從每桌5、6道菜的家庭餐到8、9道菜不等，價格約1200至2200元。

(中時 )

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