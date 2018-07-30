非「冷血動物」！日頭赤炎炎 象龜寶寶爽曬「日光浴」

2018年07月30日 09:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，今年台灣屢屢飆出36度以上高溫，人類都直喊「受不了」！也有部分動物受不了酷暑要降溫，然對於有些動物，曬太陽可是能增進牠們健康呢！

日頭赤焰焰，大家都盡量往陰涼處、甚至是冷氣房裡鑽。動物保育員為什麼偏偏要在太陽高照的好天氣裡，傻傻地站在戶外等待?原來是一群非常需要曬太陽的爬蟲動物，正在進行日光浴。

保育員在陽光普照的好天氣，也會加強讓爬蟲動物輪流到戶外曬太陽（食蛇龜和紅尾蚺）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園的兩棲爬蟲館和野生動物收容中心，照管了各式各樣的爬蟲動物，但舉凡龜、鱉、蛇、蜥蜴、壁虎等，不論陸棲還是水棲，幾乎所有的爬蟲動物都需要透過曬太陽來獲取能量及維持健康。因此動物園特別為長時間居住在室內的爬蟲動物，準備了專屬燈具，提供爬蟲類動物所需的熱能及紫外線。

草原巨蜥也準備去晒太陽囉！（台北市立動物園提供）

除了在室內照射「人造太陽」，保育員在陽光普照的好天氣，也會加強讓爬蟲動物輪流到戶外曬太陽，吸收環境中的紫外線，不僅可以維持骨骼強健，讓爬蟲動物體內製造維生素D3，幫助鈣質吸收，維持體色的鮮明，同時還可以幫龜類預防軟殼症的發生。

當你看到保育員在太陽當頭的好天氣裡，矗立在戶外時，不妨找找他們身旁的草地上，或許就有正在曬太陽的動物：紅尾蚺、陸龜寶寶、草原巨蜥、球蟒等…，當爬蟲動物們接受過陽光的照拂後，變得充滿活力，開始四處活動探索，牠們也非常喜歡在太陽下玩水調節體溫，因為透過水溫可以更迅速、平均地溫暖身體，促進血液循環，讓排便更順暢。但保育員也要非常注意，爬蟲動物們每次曬太陽的時間不能太長，不然就算牠們是傳說中的「冷血動物」，也是會中暑的。

紅尾蚺：晒太陽好舒服哦！我還不想回家！（台北市立動物園提供）

全世界的爬蟲動物目前有10,793種，台灣連海蛇、海龜約118種，牠們是靠外界的溫度來調節體溫，而不是自己想怎麼變溫就怎麼變溫。下次看到烏龜伸腿定住不動、鱷魚張嘴曬太陽、蛇盤踞在路上吸收「地熱」…，都是牠們正在吸收熱能，這時請不要打擾牠們，等牠們吸收足夠的能量，就會開始移動，避免讓自己體溫繼續升高而中暑，這時保育員要帶牠們回家，還得耗費一番工夫呢。

(中時電子報)