新北》侯友宜丁守中首度合體！討論雙北都市願景

2018年07月30日 10:13 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 趙雙傑 、 林縉明 /整理報導、中時

侯友宜和丁守中首度合體！暢談雙北願景。（陳弘美攝）

兩人會議開始前握手致意。（趙雙傑攝）

兩人會議開始前握手致意。（趙雙傑攝）

兩人首度同台。（趙雙傑攝）

丁守中發表看法。（趙雙傑攝）

侯友宜發表看法。（趙雙傑攝）

侯友宜、丁守中共同聲明反對深澳燃煤電廠。

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜今在《中國時報》邀請下終於合體！侯丁兩人上午出席《中國時報》舉辦的雙北城市願景高峰會，會後，兩人共同表示反對深澳燃煤的建立，這將危害雙北市民的健康。交通部分，侯、丁都認為捷運南北環線應優先建設，同時成立雙北市交通智慧管理中心，共同處理雙北交通問題。

雙北一向被形容為首都生活圈，因此，丁守中、侯友宜受《中國時報》邀請首度同台，將針對重大議題發表看法，藉此也象徵未來合作將跨越行政區。丁辦發言人詹為元表示，雙方將就空汙與軌道建設交換意見。侯辦發言人賴冠群則表示，不論誰當選，雙北合作行之有年，都必須繼續合作下去。而民調顯示超過5成的民眾反對深澳燃煤電廠，且深澳電廠不僅無法解決電力問題，也對環境造成重大衝擊。另外，軌道建設也緊密連結雙北，也是新北轉大人的關鍵。

「雙北座談會」後，侯丁兩人在記者簇擁下，在深澳電廠議題上，侯友宜表示為了市民的建康，反對深澳電廠是雙北的共識。而丁守忠認為，深澳電廠位在基隆河口，而大台北地區為盆地，而東北季風一來時，深澳電廠排放出的廢氣，將會吹到大台北，嚴重威脅台北市民健康，且現在歐盟都反對建燃煤電廠，台北反而背道而馳，這是堅決反對的！

且雙北市是共同生活圈，尤其許多新北市民都到台北市上班，每到上下班尖峰時段，內湖、南港、汐止等地塞車問題嚴重，丁守中提出雙北建立智慧交通管理中心，把資訊管理建構一體化平台，同時雙北合作提升機車安全及預警功能，透過智慧化方式逐步解決交通問題；侯友宜對此表態支持，侯表示，一旦2人當選市長，會立即處理雙北交通問題。

除成立交通管理中心外，另一個改善交通辦法就是加速推動軌道建設，丁、侯表示，若軌道建設更健全，可以增加民眾搭乘大眾運輸系統意願，減少汽機車通勤族，一來可以提升公共運輸運量，同時也能改善交通安全。

(中時電子報)