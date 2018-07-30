再爆共諜案！陸暨大在台校友會 安排軍官、立委秘會陸方

2018年07月30日 10:28 中時 陳志賢

再爆共諜案！大陸暨南大學台灣校友會祕書長傅文齊、執行長李宛平，涉嫌受大陸廣東省台辦官員指示，長期在台招攬現、退役陸軍軍官、立委、助理赴第三國見面，發展組織，並違法幫暨南大學招收台生，偽造不實學歷及學分。台北地檢署今依違反國家安全法之發展組織未遂罪、兩岸人民關係條例起訴傅、李2人。

另基督教崇德學院主任鍾怡敏，因協助部分立委或助理、商界人士以假的學歷、學分協助其取得暨大碩博班報考資格，涉嫌違反兩岸人人民關係條例、刑法偽造文書罪，北檢給予緩起訴，須支付12萬元處分金給國庫。

此外，前立委廖婉汝助理李亮恆，被控為大陸收集台美軍事工業會議等國防部、外交部的公務機密，檢方經詢問國防部、外交部後，認定李收集的為公開資料，另將李不起訴。

起訴書指出，傅文齊因90年間在大陸暨南大學求學，之後擔任暨大台灣校友會秘書長，找來李宛平擔任執行長，傅在大陸期間，與多名台辦官員熟識，自2009年起至2016年止，受廣東省台辦官員「小吳」等人指示，在台招攬政界、軍官赴第三國與陸方人員見面。

傅透過李女關係，得知3、4名現、退役陸軍等軍官及多名立委、助理計畫赴大陸、泰國、香港旅遊考察、韓國打高爾夫球敘等機會，安排陸方人員先在當地等候，提供宴飲、派車至飯店、景點、機場接送等招待，並與陸方人員「巧遇」見面。

此外，傅、李2人並與在台灣並未立案的基督教崇德學院主任鍾怡敏合作，違反兩岸人民關係條例規定，為暨大等大陸學校在台招生，並收取佣金，其中不乏知名政界、立委、助理及商人士報考。

但鍾怡敏等人明知部分人士的學歷、學分不足，報考資格不符，卻協助其作假學歷、學分以取得報考資格。

本案經調查局台北市調處長期監聽後查獲，依國安法將傅文齊等人送辦，檢方曾傳喚多名出國的軍官、立委、助理，這些人均否認與陸方接觸，被吸收發展組織，且因無法證實有交付機密文件情事，認為傅文齊等人涉嫌發展組織未遂。

(中時 )