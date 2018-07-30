台北》托育補助統一配合中央？柯P：現有補助不會縮水

2018年07月30日 10:30 中時 陳燕珩 、 吳堂靖 、 王英豪

台北市長柯文哲。(王英豪攝)

行政院推出托育補助與育兒津貼政策，盼全國標準一致，不過許多縣市原有補助優於中央新制，家長擔心可能被迫喊卡。台北市長柯文哲今赴市議會專案報告托育、教育和老福政策，當場承諾不管中央補助怎麼變，他任內0到6歲育兒津貼不會比現在少，補助不縮水。

北市0到2歲幼兒原每月可領育兒津貼2500元、友善托育補助3000元，以及中央托育補助3000元，共計每月8500元，據北市社會局統計，去年有5000多人領滿8500元；但中央8月1日後推出新制，全國統一補助家長每月最高6000元，不如北市現有補助額度，引發家長疑慮。

對此，柯文哲今在議會宣示，不管中央補助怎麼變，至少在他任內，發給0-6歲兒童的補貼不會比現在少，市府會看看怎麼弄，透過補助項目改變，讓原補助額度不縮水，不增加家長托育自付額。

不過，柯文哲也說，這牽涉到全國性一致的問題，中央會不會因此認定北市違反規定，這他不曉得，但中央目前看起來態度還好，市府會再跟衛福部討論。

另外，柯文哲也提到，北市公共化托育目標是達到70％，目前只有42％，還要努力推動，不過針對特幼的部分，他主張100％用公共化來處理，因為私立和非營利幼兒園意願可能不高，因此會請教育局盤點有多少身心障礙孩子托育需求，透過公家力量百分百來執行。

(中時 )

台北市長柯文哲今在議會宣示，不管中央托育補助怎麼變，至於在他任內，發給0到6歲兒童的原補助不會縮水。（陳燕珩攝）