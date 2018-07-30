台南》高鐵未達預期效益 黃偉哲：沙崙綠科城應引進產業聚落

民進黨台南市長提名人黃偉哲（左三）帶著議員參選人，呼籲政府盡早規畫沙崙綠能科學園區引進產業聚落，帶動地方生活機能。（程炳璋攝）

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台南高鐵站在歸仁區座落12年，未如預期帶動地方繁榮，地方寄望規畫中的沙崙智慧綠能科學城不應只有研發單位，民進黨台南市長提名人黃偉哲30日呼籲園區需引進綠能產業進駐，發展聚落，間接帶動周邊生活機能。

台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城是蔡英文總統政見，不僅是台灣下一世代經濟動能來源，是全台綠能研發基地，當地居民預期科學城的建立，還能帶動地方繁榮。

台南高鐵站在歸仁站設立12年，周邊的生活機能並未如期發展，許多當地的建案淪為出租房屋，居民失望之際，現在心思寄望在正在發展的沙崙智慧綠能科學城。

黃偉哲30日呼籲，綠能科學城應分兩階段，第1階段建立研發設施，第2階段就該築巢引鳳，在附近另找一塊地區，提供良好環境讓南科、高科的廠商進駐，作為研究中心實踐理論與驗證量產的基地。

黃偉哲強調，沙崙綠能科學城引進產業聚落不是要炒地皮，而是有產業聚落後，即能間接帶動地方發展生活機能，而有造鎮的效果，將此園區的效益發揮到最大。

沙崙綠能智慧科學城計畫中，目前在綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域與自動駕駛測試場域已陸續動工，皆為研究性質單位，預計明年可完工，總預算122億。

台南市議員蔡旺詮表示，沙崙綠能科學園區的規畫總經費229億元，多數建設會在2020年完工，希望台南市政府開始規畫園區，思考聚集現有綠能廠商，形成聚落，納入綠能研發技術的衛星工廠。

(中時 )

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