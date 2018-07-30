嘉義》蔡英文輔選一番真心話 網譙：難怪施政品質…

總統兼民進黨主席蔡英文（左）授旗給爭取連任的嘉義市長涂醒哲。（資料照，廖素慧攝）

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中時電子報
/綜合報導

總統身兼民進黨主席蔡英文輔選列車啟動，29日南下嘉義市替爭取連任的涂醒哲輔選。蔡英文再度將矛頭對準國民黨黨產問題，誓言「不能讓國民黨再回來拿走(黨產)」，此話一出讓網友怒譙「難怪執政品質跟垃圾一樣」

蔡政府執政2年多，不僅許多政策與民意相悖，兩岸關係陷入僵局，觀光業一路慘跌。蔡英文昨日到嘉義市授旗給嘉義市長涂醒哲，定義年底地方選舉是「改革與反改革的對決」。她指出，國民黨黨產是人民的財產，應交給國家，而民進黨執政力拚「轉型正義」，誓言不會讓國民黨及反改革的力量捲土重來。

蔡英文輔選再度搬出國民黨黨產問題，此番言論也被轉貼到臉書專頁《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》，網友怒批蔡英文「搞了半天，心裡只有『我要幹走國民黨的錢』」，也一針見血指出，蔡英文只關心「國民黨的錢」，「難怪執政品質跟垃圾一樣」

貼文底下網友紛紛留言附和「蔡英文：現在是(我家)經濟最好的時代」、「真是不要臉，這就像是打著正義旗幟搶劫人家的錢，然後死都要踹在懷裡的概念」、「拿了黨產真的有還於民嗎還是綁樁去了，這樣根本不民主」、「只為國民黨的黨產，妳無心國政，滿腦子都是錢，難怪向下沉淪。」

(中時電子報)

文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？

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