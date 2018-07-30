胯下生檨仔像金煌芒果 陰囊水腫？腫瘤？傻傻分不清

男子陰囊水腫，大的有如金煌芒果，圖為示意圖。（阮綜合提供）

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男子陰囊水腫，大的有如金煌芒果，圖為醫療示意圖。（阮綜合提供）

60歲的張姓男子右側陰囊日益腫大，起初不以為意，直到腫得有如金煌芒果般大小，影響行動又擔心是腫瘤才就醫。經過超音波診斷是陰囊積水，醫師研判應該是之前曾有睪丸發炎造成。

收治他的阮綜合醫院泌尿科醫師陳育典表示，根據患者自訴症狀「有沉重的下垂感，但不會痛」，經超音波診斷是陰囊積水，研判應該是之前曾有睪丸發炎造成的，施以手術後，因手術縫線可自體吸收，術後隔天出院，至今並未回診追蹤。

陳育典指出，陰囊水腫（Hydrocele）分為先天性與後天性，通常成人陰囊水腫屬於後者，原因多是陰囊外傷、睪丸炎或副睪丸炎，睪丸鞘膜內滲液太多而形成水腫。

陰囊水腫由陰囊外觀或以手觸摸可發現陰囊腫大，不感覺疼痛，偶有陰囊下墜感。若是急性睪丸炎或副睪丸炎，才會有陰囊疼痛；通常發炎緩解後，陰囊腫大的程度會改善。

檢查時，腹部用力、平躺不會改變陰囊大小或消失。若以手電筒抵住陰囊皮膚照射，陰囊水腫會透光，臨床上，只要用超音波檢查就可以確診。

手術方式為半身麻醉，傷口位於陰囊中線處，將睪丸鞘膜打開並將積水排出後反折縫合。一般術後當天或隔天就可以出院，傷口不需拆線，1周後門診追蹤即可。

如果是腹壓太大造成的陰囊水腫，則必需等到腹水減少、腹壓控制好再考慮手術。另有免開刀的陰囊水腫抽吸法，雖可立即見效，但可能引起出血或發炎，且容易再發，所以最好的治療方法還是手術。

陳育典說，睪丸腫瘤則不同，觸摸則像石塊、很硬，但按摸時不會有疼痛，與一般睪丸炎有明顯差別，患者的下腹部，後背或腹股溝會有疼痛感。

而且會大的形狀不均勻、不規則，也有10％ 會先合併有反應性的陰囊水腫；而肝硬化患者如果合併嚴重腹水，腹壓太大，腹水進入陰囊也會造成陰囊腫大。

(中時 )

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