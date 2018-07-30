基隆》反深澳謝立功嗆林右昌 市府冷回：謝在刷存在感

2018年07月30日 10:44 中時 張穎齊

國民黨基隆市長參選人謝立功今（30）日上午8時與國民黨基隆市黨部主委黃希賢及數名團隊成員，到基隆市政府門口，公開嗆聲基隆市長林右昌，要求林表態對深澳燃煤電廠的立場。林右昌幕僚則回應「針對謝為選舉刷存在感的舉動，我們不會隨之起舞」。

林右昌幕僚指出，有關於捷運與深澳的議題，市長先前已說的很清楚，但顯然謝立功先生還是不想懂，針對他為選舉刷存在感的舉動，「我們不會隨之起舞」。

謝立功今年3月23日，與多名同黨議員直攻基市府市長室，針對反深澳燃煤電廠的立場，遞出陳情書，但當時卻引發雙方推擠，場面火爆。警方有鑑於此，接獲情報後，今早便出動大批警力至基市府戒備，豎起「警告，違反行為」的立牌，並由局長黃明昭親自坐鎮，多名員警擋住市府門口，以防衝突發生。

謝立功偕同黃希賢率領數名團隊成員抵達市府門口，痛批蔡政府為了興建深澳燃煤電廠一意孤行，棄民眾健康於不顧，要求林右昌站在基隆市民立場，面對中央的錯誤政策要勇敢說不，並順便提及日前也和國民黨台中市長參選人盧秀燕連線，提出反深澳及反空汙的公投。

「深澳電廠真要建，北北基宜髒兮兮！」謝立功等人最後在市府門口喊起反深澳電廠的順口溜來，眾人齊呼「深澳電廠真要建，漁業資源死翹翹：深澳電廠真要建，基隆旅遊賠光光；深澳電廠真要建，廟口小吃沒人吃；深澳電廠真要建，你我健康亮紅燈；深澳電廠真要建，北北基宜變鬼城！」

另外還有「無良政客說大話，非核家園變肺核；肺癌纏身要你命，那時後悔來不及；自己的權益自己顧，自己的城市自己救；若是真心愛台灣，堅決反對燃煤廠；深澳電廠真要命，團結一心救台灣！」隨後散場。

(中時 )