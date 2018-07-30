北市抽驗市售中藥材 7件二氧化硫超量

2018年07月30日 10:48 中時 吳堂靖

小心「劣藥」！台北市衛生局抽驗35件市售中藥材，其中7件檢出二氧化硫超出規定，包含「獨活片」2件、「香加皮」、「澤瀉片(鹽製)」、「碎補片」、「齊葛根片」、「天冬扎」，產品來源皆為外縣市，皆已移請所轄縣市衛生局辦理，並通知業者立即下架。

衛生局指出，此次共計查驗35件中藥材產品，包含枳實片2件、獨活片2件、菟絲子2件、炒蒼朮片、山梔子、厚朴、荊芥、香加皮、杜仲片、桔梗、澤瀉、黃柏、香附、天冬扎、蒼朮、連翹、山枝子仁、五味子、夏枯草、碎補片及田七等各1件。

檢驗項目包括重金屬及二氧化硫，35件標示檢查皆符合規定，其中7件檢出二氧化硫超出限量規定，「獨活片」2件分別檢出834ppm 及1094ppm；「香加皮」檢出798ppm；「澤瀉片(鹽製)」檢出865ppm及「碎補片」檢出1500ppm，以上皆逾150ppm限量規定；「齊葛根片」檢出910ppm及「天冬扎」檢出780ppm，逾400ppm限量規定。

衛生局指出，中藥材重金屬含量、農藥或二氧化硫殘留超過限量標準，屬藥事法所稱「劣藥」，依藥事法規定，製造或輸入劣藥者，可處10萬以上5000萬元以下罰鍰；販賣或調劑者，可處3萬以上2000萬元以下罰鍰。

衛生局表示，中藥材加工過程中使用二氧化硫燻製，具有漂白、預防蟲蛀、殺菌防霉等功效，若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，呼籲民眾選購產品時，盡量選擇色澤自然、包裝及標示完整產品，藥材在清洗和煎煮的過程中，二氧化硫大多會隨著水蒸氣揮發，相關稽查結果，可至北市衛生局網站https://health.gov.taipei/查詢。

(中時 )