雲林縣建綜合社福館友善老少

2018年07月30日 10:53 中時 許素惠

雲林縣綜合社會福利館融合老少婦幼與身心障者的服務空間。（許素惠翻攝）

少子化趨勢讓孩子愈來愈珍貴，衍生的人口老化也益加嚴重，雲林縣府加強友善老少政策，今年11月將在虎尾鎮立圖書館旁動工興建綜合社會福利館，館內設置老人日照、公托、輔具中心、婦女紓壓空間等，融合兒少、婦女、銀髮及身心障礙者服務。

雲林縣長李進勇30日上午宣布這項重大利多消息，地方民代、里長及居民等懷著期待又歡嘉的心聆聽簡報，希望社福館早日落成啟用。

李進勇表示，雲林出生數逐年下降，雖大環境皆然，但縣府也積極提升縣民生育，該社福館計畫係為刺激縣內生育率及減輕家長托育照顧壓力，讓幼兒獲妥善照顧，媽媽能再次投入職場，提高家庭生活品質。

李進勇指出，除了友善托育政策外，縣內老人及身心障礙人口比例亦非常高，多數社福資源集中於山線，因此綜合社福館將落腳在雲林的心臟地區虎尾鎮，館內提供長者、身心障礙者、兒童、少年及婦女融合性資源連結及成長交流的空間。

縣社會處長徐忠徹說，綜合社福館內將設置有老人日間照顧中心、托育資源中心、公共托育家園、輔具資源中心及肢體障礙者生活重建中心等專業服務空間，還有婦女紓壓空間、長者交流及相關休憩場域，讓家庭中無論兒童、少年、婦女、老人或是身心障礙者均可以透過館內設施配置，獲得適當且立即、便利性的資源。另外還有運動健身、室內外共融式遊戲、多功能活動室等開放空間，供社區民眾共同使用。

(中時 )