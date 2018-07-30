NBA》詹皇創辦學校 開學前一天緊張不安

「小朋友，快來上課喔！（設計對白）」NBA球星詹姆斯和所屬基金會創辦的小學就要開學，他坦言心情緊張。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「這個來自阿克倫（Akron）的瘦小子在四年級時缺課了83天，他有一個遠大的夢想……。」

NBA湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）在推特上這麼寫著，他口中的瘦小子指的是他自己，而他已經完成成為一流球星、贏得NBA總冠軍等兒時夢想，現在又多了一個可以從待辦事項上劃掉的條目：創辦學校。

由詹姆斯所屬基金會和家鄉阿克倫公立學校合作開辦的「承諾公立小學（I Promise School）」，預計在當地時間周一開學，詹姆斯難掩興奮心情，在推特寫道：「現在真的有種到新學校報到前一天緊張不安的心情，明天絕對是我人生中最棒的一刻，『承諾小學』正式公開亮相！」

承諾小學在詹姆斯的腦海中勾勒10年，如今總算具體化，學校官網上指出，第一年只先招收三、四年級的學生，一班學生20人，課程從今年7月30日到明年5月17日，每天上課時數及一學期的時間，都比普通公立小學長，。

會選擇從三、四年級開始辦學，主要是和詹姆斯的經歷有關，他在四年級時因家庭因素缺課將近四成時間，1993年透過沃克家族（Frank and Pam Walker）幫助及鼓勵，重新回到學校，讓他的人生在四、五年級期間有了很大的轉變。

詹姆斯也透過推特分享「承諾小學的理想，就是提供阿克倫地區兒童找回熱情所需的一切、未來能夠回饋社區、改變世界，他跟所屬的基金會就是有這麼遠大的目標，「直到有下一個夢想之前，沒什麼比學校正式開門更重要的了，我以這群不可思議的孩子為榮，等不及要見到學生了！」

承諾小學目前學校有超過40名工作人員，明年再增收一、二年級學生，到了2022年就會有完整的一到八年級，幫助弱勢家庭孩童也有受教育的權利，而詹姆斯和他的基金會，目標能夠有超過1200位學生完成學程，在2029年進入大學。

(中時電子報)

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