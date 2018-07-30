老毒販怕關到死 帶衝鋒槍、劇毒與警火拚

2018年07月30日 10:55 中時 張妍溱

警方查緝改造槍械、毒品。（張妍溱翻攝）

「不是你死、就是我亡」台中市警方日前追查60歲劉姓毒販，於其身上起獲仿土耳其製衝鋒槍1把、子彈15顆，逮捕過程中，劉激烈反抗欲拿槍對峙但隨即被制伏，偵訊時甚至向員警說，因販毒案遭判刑18年6個月唯恐入獄「關到老死」隨身攜帶槍械與劇毒氰化鉀，嗆聲要與抓他的警方拚了！

警方偵辦期間，發現劉嫌行蹤謹慎、隨身攜帶槍械劇毒，也得知劉歲數已大、又對外放話說，如遇警察查緝打算火拼隨時有輕生可能，因此圍捕過程相當小心；29日晚間18時許，查緝幹員發現劉嫌行蹤，趁劉與女友共騎機車外出購買水果之際執行攔查，於其身上起獲仿土耳其製衝鋒槍1把、子彈15顆。

台中市警五分局執行高等檢察署「安居專案」、「青春專案」查緝毒品行動，查緝販毒潛逃的劉姓犯嫌，於台南市仁德區租屋處起獲改造手槍2把、子彈131顆、塊狀海洛因140公克、安非他命300公克、氰化鉀1包、現金17萬元及電子磅秤、夾鏈袋等證物。警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦。

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