李富城：沒有中華民國 台灣怎麼生存？

儘管民進黨政府對外界宣示維持現狀的決心，但卻任由獨派推動東奧正名公投，對於民進黨的舉動，資深氣象專家李富城表示「沒有了中華民國，台灣要怎樣生存」？（本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/整理報導

儘管民進黨政府對外界宣示維持現狀的決心，更強化中華民國的存在，破除外界對台獨的疑慮，但卻任由獨派推動東奧正名公投，對於民進黨的舉動，資深氣象專家李富城表示「沒有了中華民國，台灣要怎樣生存？國軍會為了中華民國而戰，但為了台灣，國軍師出無名，要怎樣戰」？

陸委會主委陳明通在美國傳統基金會發表演說時，共10次論及「中華民國」，次數超出總統蔡英文於就職演說詞中提及中華民國次數。陳特意強化中華民國的存在，就是要破解外界對台獨的指控。而外交部長吳釗燮在接受美國CNN專訪時，重申蔡英文「維持現狀」的決心。

然而，民進黨卻放任獨派推動「東京奧運正名公投」等新的台灣正名衝撞路線，造成大陸也發動「正名」戰略，落實「一個中國」反制台獨正名，更取消台中市主辦2019年首屆東亞青年奧運會的資格。

對於近來的兩岸紛擾，李富城於臉書PO文表示，「中華民國與台灣，合則兩利，分則兩敗。沒有了中華民國，台灣要怎樣生存，就拿國軍來講，是中華民國的國軍，為了維護中華民國的生存，會拚死一戰，但為了台灣，國軍師出無名，要怎樣戰」？

網友也留言表示，「現在的官員不提『中華民國』全都違憲」、「為誰戰？國軍不為叛國者戰」，更有網友感嘆「不管任何國名....都只是被無恥政客拿來做文章來造次」。

(中時電子報)

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