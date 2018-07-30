綠執政縣市打臉「土地正義」 詹順貴責問：魏明谷拗什麼？

環保署副署長詹順貴認為，環境保護與經濟發展無法兼顧時，環保應優於經濟。（資料照／廖德修攝）

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中時電子報
/綜合報導
大埔張藥房遺孀彭秀春多年爭取獲原地重建。（陳慶居攝）

日前內政部長徐國勇、總統蔡英文特意參加苗栗大埔張藥房動土重建儀式，宣傳為民進黨追求「土地正義」成績。但同時民進黨執政縣市頻頻出現非「土地正義」事件自打臉，環保署副署長詹順貴也看不下去，指出彰化、苗栗、雲林的高鐵特定區均有相同問題，並發文責問「苗栗縣徐耀昌縣長能做到讓大埔3戶重建，為何彰化縣魏明谷縣長做不到讓反對徵收的農民以地易地領回土地？」

報載，彰化縣政府為了盡快還清開發彰化高鐵站向銀行借貸的開發基金，今年已經完成三次彰化高鐵特定區土地標售，除住宅區出現競標，產業服務專區（產專區）和轉運專用區（運專區），以及休閒娛樂業入主的旅館區都乏人問津。對此，詹順貴在臉書貼文表示，「彰化高鐵特定區既然三次標售都乏人問津，而它的區段徵收處分又被行政法院判決宣告違法確定，那與其被判國家賠償（台中高分院已判賠），需另編預算賠償反對徵收的提訴居民（主要為農民），為何彰化縣府迄今不肯與這些僅剩少數的在地居民好好和解？」

詹順貴建議彰化縣政府，「比照苗栗大埔，讓這些農民可以如願以地易地領回土地呢？」指出彰化高鐵特定區土地徵收案「是前任卓伯源縣長造的孽，真不解魏明谷縣長將近四年來在拗什麼？」

(中時電子報)

文章來源：詹順貴臉書

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