台中》林佳龍今早寄出東亞青運申復書 向國際發聲據理力爭

2018年07月30日 11:04 中時 盧金足

東亞奧林匹克委員會（EAOC）7月24日逕行召開臨時會議決議，取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，台中市長林佳龍30日表示，影響2000多名運動員，還有台中市政府的權益，今天早上他以主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委的身分，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC九個會員國家地區代表，下午還要國際記者會，向國際發聲。

「共同的苦難加上共同的榮耀，讓我們更加團結在一起！」林佳龍上午在市政會議前受訪時表示，呼籲國人支持台中市府決定，做年輕選手的後盾，及所有會員國家選手的後盾。

東亞奧林匹克委員會在中共主導下，以台灣公投連署為由，取消台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權，林佳龍說，「國家有難、全民團結」，為了捍衛年輕選手的參賽權益，台中市府今天稍早以他為主辦城市首長及2019東亞青運籌委會主委的身分，正式向EAOC提出申復，並同步發函給EAOC九個會員國家地區代表。

林佳龍強調，台中市身為主辦城市，他是籌委會主委，東亞奧林匹克委員會召開臨時會議時，台中市完全沒有被通知、也不能出席，事後EAOC給我們的函文也沒有任何理由，就剝奪台中主辦權，台灣一定會據理力爭，感謝國人在事件發生一周來的支持，希望大家一起奮鬥。

「東亞青運超越藍綠，不分族群！這是對台灣第一次主辦與奧運體系的運動賽事權利的剝奪！」林佳龍表示，國人除了憤慨以外，也都很難過，政治不應該以這麼粗暴方式去干涉體育，市府籌備東亞青運3年多，一切進度都符合預期，東亞運動委員會的執委會等單位都定期來台中協助檢查運動會籌辦進度，包括賽事、場館等。

選手的訓練已進入到衝刺階段，林佳龍對於倉促且粗暴取消台中市主辦權，強調傷害最大的是2000多名運動員，還有台中市政府的權益，目前場館與運動員培育都還是會持續進行，希望國人能夠團結支持台中，支持這些年輕運動員，展現團結一致，這也是對台灣的考驗，相信只要團結努力，一定能走出一條路來。

(中時 )