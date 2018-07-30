31項惠台措施逐項落實 國台辦：廣東、深圳、杭州、淮安推陸續推出辦法

2018年07月30日 11:37 中時 楊家鑫

大陸31項惠台措施在各地省市一波波落實，大陸國台辦發言人安峰山30日表示，目前已有上海、天津、福建、廈門等十幾個省市出台細化落實措施。七月下旬，廣東、深圳、杭州、淮安也因地制宜陸續推出具體實施辦法。

新聞稿指出，7月26日，廣東省發佈實施《關於促進粵台經濟文化交流合作的若干措施》包括13個板塊共48條具體措施。包括聚焦同等待遇、共用廣東紅利、著眼「粵台融合」、回應台胞訴求等方面。例如台胞可憑台胞證註冊登錄「中國公共招聘網」、「廣東就業網」等政務和民生服務資訊系統及平台等。

7月24日，深圳市推出「深圳貫徹31條措施政策匯編」，內容涉及18個類別99項政策。基本涵蓋台胞在深圳學習、創業、就業生活的各項同等待遇政策措施，2018年深圳市級財政專項資金預算規模達257.37億元人民幣（下同），共有54個專項，涵蓋超過200個資助方向，符合條件的台企台胞均可按程序申報。

新聞稿稱，7月17日，浙江省杭州市發佈實施《關於進一步深化杭台經濟文化交流合作的實施意見》，內容涉及投資、就業、學習、生活等方面，共60條具體措施。包括共用杭州優勢產業發展機遇、助推台灣青年融入杭州發展、便利生活細節等方面。例如台灣的大學生到杭州創業就業可申請(人民幣)最高20萬元資助和30萬元小額擔保貸款等。

7月23日，江蘇省淮安市發佈《關于促進淮台經濟文化交流合作實施辦法》，包括5個方面58條具體舉措。包括促進淮台經貿合作、幫扶台胞創業、打造台灣人才高地、深化淮台交流、優化台商服務等方面。例如設立專項資金、協助台商台胞申報各級文化項目和資金等。

(中時 )