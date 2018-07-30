曬出對老師的感謝 今年教師節定位為「2018曬曬教師節」

2018年07月30日 11:02 中時 林志成

情人間會「曬恩愛」，學生對老師的感情則可藉由「曬教師」表達出來。教育部今年委請台灣家長教育聯盟辦理教師節敬師活動「2018曬曬教師節」，其中包含兩大徵件活動：敬師賀卡與創意黑板畫，讓學生或社會人士表達心目中的老師形象。

今年教師節活動取名「曬曬教師節」，象徵老師總是像和煦的陽光，照料著每位學生成長。無論是想曬師恩、曬情懷、曬感謝、曬同窗，這次教師節，期盼全國都能勇敢曬出對老師的感謝。

你跟老師的相處是什麼樣子呢？是像家人還是像朋友？或是嚴厲的師父或慈祥的長輩？「2018曬曬教師節」有「敬師賀卡」與「創意黑板畫」兩大徵件活動，即日起接受國小、國中、高中、大專學生及社會各界報名，只要獲獎就有機會讓社會各界看見你的創意。

敬師賀卡徵件主題以「教師節」作為設計主題，參賽尺寸規格為B4 尺寸，不限任何創作形式（攝影、繪畫、電腦繪圖等皆可）。賀卡徵件分為國小、國中、高中、大專及社會共5組，各組皆設有特優、優等、佳作三名，獲獎者除會頒發獎狀及獎金外，特優與優等作品亦將印製為今年度教師節慶祝賀卡，提供給全台學校使用。

另一徵件活動創意黑板畫，徵件主題同樣以「慶祝教師節」為主，希望學生以黑板畫創作做為方式，並規劃相對應的慶祝企畫，在教師節當周給予老師不一樣且有創意的驚喜。

黑板畫徵件分國中、高中、大專共3組，僅需繳交草稿即可參與，可以班級或個人報名。獲獎者除頒發獎狀及獎金外，承辦單位更將另派拍攝團隊前往拍攝黑板畫創作過程與相關企劃，剪輯後發布於本次教師節相關活動宣傳管道。

2018曬曬教師節徵件時間從即日起至8月17日止，將以電子郵件寄出時間為憑，詳細徵件辦法、報名表及著作權相關事宜，可至台灣家長教育聯盟教師節敬師活動網站下載(網址：2018teachersday.com)，或可撥打專線電話（02）25859525與透過0928pm@tpea999.org.tw詢問。

(中時 )