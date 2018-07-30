「射出來才能走」本土劇男星性侵身障女 判囚5年半定讞

本土劇男演員性侵身障女，判囚5年半定讞。(示意圖/中時資料照)

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中時

本土劇演員江姓男子去年在台北市搭訕賣口香糖的身障女子，誘騙她回住處後，持刀砍殺對方並嗆聲要讓他射精才能走，性侵得逞後他還將沾血的棉被丟棄滅證，最高法院維持二審認定，考量江男患有精神疾病，犯後有悔意依加重強制性交罪將他判刑5年半確定。

44歲的江男曾參與電視劇演出，後來擔任保全工作，他遭診斷罹有器質性精神病態，去年5月8日下午3點，他行經北市萬華區直興市場外，他看到肢體障礙的女子在街頭賣口香糖，他上前假意關心說「看妳流很多汗，到我家休息一下。」

女子不疑有他，與江男一同回家，不料一進屋江男就要求與她發生性行為，她拒絕後，江男惱羞成怒拿出菜刀砍向她的頭、手，致她頭破血流、手臂受傷，他嗆聲「射出來才能走」，指姦對方並強迫她為他口交後才讓她離開，警方據報後將江男逮捕。

江男遭起訴後否認性侵，辯稱有說要給被害人錢當作性交易，對方沒拒絕，還主動要幫他口交，過程中因被害人一直捶打他，才拿菜刀的刀背砍對方，但台北地院不採信他的辯詞，依加重強制性交罪將江男判刑10年。

高院考量江男向被害人表示道歉及悔意，犯案時罹患精神疾病，將他判刑5年6月，但提醒執行檢察官及矯正機關應提供刑後治療計畫，建立追蹤輔導機制，以防憾事再度發生，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )

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