「搭小黃都比酒駕便宜」警一句話讓酒駕累犯悔悟

2018年07月30日 11:25 中時 馮惠宜

台中市警察局第三分局健康派出所所長陳舜堯(左)告誡張男，搭小黃或走回家都比酒駕安全便宜。（馮惠宜翻攝）

台中54歲張姓男子先前已多次酒駕被抓，日前凌晨與友飲酒後搖搖晃晃的騎機車欲返家，遭後方巡邏的警方發覺攔查，張男一度為規避攔查還鑽進巷子裡，沒想到竟是死巷，被警方逮個正著，經測得張男酒測值竟高達0.90mg/L，他辯稱離家很近才騎車上路，警察也勸他，既然離家近走路或搭車返家，都比酒駕便宜安全，張男恍然大悟，除感謝警察開解，也坦承錯誤，乖乖讓警方將他依公共危險罪移送。

台中市警察局第三分局健康派出所所長陳舜堯、警員涂瑞麟、實習生周士恩等3人在7月24日0時30分巡經復興路上時，見張男騎乘機車搖搖晃晃，疑似有飲酒情事，遂將其攔車盤查，騎士疑似為規避攔查，竟鑽進死巷，終究還是被警方揪出，員警立即發現張男渾身酒味，遂予以酒測，酒測值竟高達0.90MG/L，遭警方逮捕移送法辦。

張嫌事後坦承已經是第五次酒駕被警方查獲，竟還向警方訴苦是因為離家很近才騎車上路，為何不能放過他？意圖為自己酒駕行為辯駁，陳舜堯聽聞後，不疾不徐的向張男勸戒道：「法律並沒有禁止你飲酒，是你酒駕的行為才被禁止的，既然你認為距離家很近，那為何不用走的？或改搭計程車，都比你選擇酒駕來的更安全也更『便宜』。」

張男聽完員警勸告後，也深覺言之有理，最後還誠心向警方道謝。警方也在訊後依公共危險罪將張男移送法辦。

(中時 )