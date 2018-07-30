參選台北市長？吳宗憲回應拖小鐘下水

吳宗憲昨辦演唱會慶功宴。（盧禕祺攝）

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吳宗憲昨辦演唱會慶功宴。（盧禕祺攝）
吳宗憲昨辦演唱會慶功宴。（盧禕祺攝）
吳宗憲昨辦演唱會慶功宴。（盧禕祺攝）
吳宗憲昨辦演唱會慶功宴。（盧禕祺攝）

吳宗憲（憲哥）29日舉辦演唱會慶功宴，對於孫德榮力拱他參選台北市長，憲哥聽問笑翻，搖頭表示：「謝謝他的厚愛啦！但政治是管理眾人之事，藝人是娛樂眾人之事，我比較適合娛樂大家，管理我可能沒這能力。」一旁「咻比嘟嘩」的小鐘開玩笑說：「如果你選上，我可以當個客委會主委！」隨後又指著劉畊宏說：「體育署長也有啊。」憲哥幽默回：「應該讓小鐘當衛生署長...他玩成這樣還沒得病也是很厲害！」笑翻眾人

憲哥在演藝圈打拼30多年，坦言為工作常犧牲陪伴家人的時間，「（在演唱會上）掉淚是虧欠家人，我曾經同時間接7個節目，我媽媽不常見我也不覺得陌生，因為一天有21個鐘頭可以在電視上看到我，我媽說『怎麼都是你』，聽了有點難過」；如今女兒Sandy及兒子「鹿希派」都進軍演藝圈，吳宗憲笑說：「既然不能陪他們，就把他們拉進來陪我。」問他一連兩天演出，老婆張葳葳是否到場力挺？憲哥竟笑回「我不知道」，要記者問女兒，而Sandy則面露不悅模樣說：「當然有啊！」再追問張葳葳是否支持兩個孩子出道？Sandy再度不耐回：「這還用說！」接著聊起別的話題。

對於兒子鹿希派的音樂被網友認為不夠通俗，吳宗憲表示：「不是主流啦，但杰倫剛出來時，大家也是不能接受啊，歌詞唱得不清不楚，還有前輩說『穩死的』。」自爆當年花5000萬幫周杰倫出第一張唱片，笑說：「不只賣血，都賣精了，但時代不一樣 ，不買唱片但買你這人的帳嘛。」對於他在演唱會上表示，未來有機會想邀周董一起攻蛋，吳宗憲表示：「也許明後年吧，今年沒時間了，可遇不可求啦，也可以我去當他的演唱會嘉賓啊，why not！」

除了錄綜藝節目外，憲哥8月25日將在雲頂開唱，他透露原預計明年初在高雄巨蛋開唱，但因朋友過世而將檔期讓出，由蕭敬騰舉辦演唱會，但強調之後一定會有高雄場。

(中時 )

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