「百萬新娘」夏台鳳當紅嫁人引退 花百萬救不回心愛獨子

2018年07月30日 11:20 中時電子報 吳品瑤

以歌唱比賽冠軍之姿入行的資深女星夏台鳳，出道後不僅成為當時的夯綜藝《群星會》班底，還能演能主持，拿下過金馬最佳女配角以及亞太影展最有前途新人獎，堪稱全能型人氣天后，然她卻在25歲青春正盛之時選擇嫁人，嫁給當紅歌手鄒森後息影，婚後生下獨子鄒少官，沒想到花甲之年竟白髮人送黑髮人，讓夏台鳳傷心欲絕，黯然離開傷心地，定居中國大陸。

女星夏台鳳年輕時在台灣紅透半邊天，據《自由時報》報導，父母為她取名時煞費苦心，「台鳳」二字意味著寶島的鳳凰，果然她一出道就走紅，人氣非凡，然1974年，夏台鳳選擇為愛在巔峰之際急流勇退，婚後淡出演藝圈，雖讓人震驚，但同時也蔚為佳話，她婚後為丈夫鄒森生下一子鄒少官，只是婚姻出現裂縫，夏台鳳黯然結束婚姻，兒子跟著前夫生活，唯一慶幸是母子感情不受影響，之後夏台鳳再婚，隨第二任丈夫到美國生活，一走就是15年。

夏台鳳與張艾嘉有著很好的交情，因此離台15年後，她為了力挺好友，才返台接演《少女小漁》，本以為重拾演藝事業，沒想到心愛獨子鄒少官罹患肺癌，還被醫生宣布無法進行標靶治療，做母親的她不願放棄，在5個月內砸了數百萬，陪兒子經歷35次放療與4次化療，仍沒能救回愛子，花甲之年的她，因此一夜蒼老，讓人看了心疼不已，夏台鳳因失去愛子而改變了生活，她選擇遠離傷心地，轉往上海定居，這兩年靠著演戲跟畫畫，來排解喪子之痛。

(中時電子報)