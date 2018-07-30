全球首次 日擬用iPS細胞試驗治療帕金森氏症

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日本京都大學的研究小組宣布，8月1日起將開始一項臨床實驗，利用人工多功能幹細胞（iPS細胞）製成神經的基礎細胞，移植到帕金森氏症患者的腦部。此臨床實驗計畫已獲日本政府批准，用iPS細胞治療帕金森氏症的實驗仍全球首例。

以京都大學醫學系附屬醫院教授高橋良輔及京都大學iPS細胞研究所教授高橋淳為首的研究小組，將招募數名帕金森氏症患者，由醫師主導進行臨床治療實驗，盼藉此實驗能確立新的帕金森氏症的治療法，並適用於保險。

帕金森氏症是因腦內分泌神經傳導物質多巴胺的神經細胞減少，使得身體僵硬、手腳顫抖等，是難治之症。日本國內約有15萬名患者，現在還沒找到根本治療的方法。

臨床實驗中，將針對幾名對藥物治療效果差的病患，用健康人的血液取得iPS細胞，再製造出可生成神經細胞的基礎細胞，將其移植到病患的腦內，使該細胞變成神經細胞，並釋放多巴胺。

研究小組指出，移植的細胞會在腦內變成神經細胞，藉由釋放多巴胺而減緩帕金森氏症的症狀。不過，在轉化成神經細胞時，也可能會因與其他細胞摻雜，而有形成腫瘤的危險性。

在進行猴子實驗時，改善了手腳很難動作等症狀，移植後的2年內也沒有發現腫瘤。研究小組希望透過此次實驗，開發出用iPS細胞的製藥，這也是首度的嘗試。

日本政府至今已批准用iPS細胞的再生醫療方法，進行治療視網膜疾病及心臟病的臨床實驗，治療帕金森氏症乃第3例。日本今後還計畫著進行脊髓損傷患者的臨床實驗以及製造血小板製藥的治療實驗。

(中時 )

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