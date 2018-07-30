大陸中轉赴歐洲 她沒帶台胞證回程慘賠10多萬

2018年07月30日 11:53 中時電子報 戴安瑋

民眾Chen小姐在臉書社團《歐洲自由行全攻略》po文。翻攝《歐洲自由行全攻略》

好貴的一堂課！民眾Chen小姐這個月與先生搭中國國際航空航班，在北京中轉到西班牙巴塞隆納旅遊，她未申請台胞證，又忘了帶身份證，在桃園機場報到後竟能順利飛出去，回程時卻在巴塞隆納的機場被攔，不准登機，她與先生只好購買兩張十萬元單程機票，搭土耳其航空航航班，在伊斯坦堡中轉回台。我民航局表示，只要是在大陸任何一個城市中轉歐洲都要有台胞證或落地簽，千萬別心存僥倖。

Chen小姐在臉書社團《歐洲自由行全攻略》上PO文表示，她及先生在桃園機場中國國際航空櫃檯報到時，她因沒有台胞證，也忘了帶身份證，所以詢問中國國際航空，地勤說她不超過24小時也沒超過午夜即放飛，現場主管也說可飛出去即可飛回來，但他們7月28日一早到BCN（巴塞隆納）國航的櫃台check in 時，因要從上海中轉回台被攔，最後確認她沒有台胞證、身份證、户口名簿，而不准登機。

她和先生只好放棄機位，另刷卡購買兩張10萬元左右的單程機票，搭土耳其航空班機中轉伊斯坦堡回台。她說，這是很貴的一堂課程，第一次沒帶身份證出國就出大包。記者初估，Chen小姐至少損失10多萬元。

我民航局表示，國人出國旅遊，不管是到大陸哪個城市的機場中轉，一定要有台胞證，沒有台胞證的話，也一定要在機場辦落地簽。雄獅旅遊表示，旅行社一定會清楚告訴顧客要申請台胞證，另由於每個機場海關辦理落地簽時間不同，也都會事先弄清楚，要顧客注意。

對於有網友擔心44家航空公司被迫改名，以後國人出國都要帶台胞證，民航局說，這只是航空公司更改台灣名，各國出入境海關的制度並沒有變動，國人只有赴大陸、香港要出示台胞證或辦落地簽，到美加等其他國家旅遊，只要拿台灣護照即可，不須要有台胞證。

(中時電子報)