馬如風疑因心血管堵塞致命 馬嫂最後一句對話：你就好好度假！

馬如風留下許多令人印象深刻的作品。（民視提供）

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馬如風留下許多令人印象深刻的作品。（民視提供）
馬如風留下許多令人印象深刻的作品。（民視提供）
馬如風妻子忍痛接受訪問。（民視提供）

資深演員馬如風（本名游聰泉）29日上午被發現在南投竹山的民宿跌倒猝逝，30上午今日上午由檢察官會同法醫與家屬相驗釐清死因，檢察官在遺體相驗後表示，馬如風是自然死亡，死因疑似心血管問題，但家屬不解剖。馬大嫂也忍痛接受媒體訪問，並透露夫妻倆最後一句對話是她要老公：「那你就好好的度假！」

馬大嫂受訪時表示，丈夫這次就是來南投找他弟弟，很正常來度假，事前沒有任何異常，前一晚可能太高興跟朋友小酌了一點點酒，過去也沒有心肌梗塞病史，僅有氣喘問題，但早睡早起生活規律，5點就起床，每天運動。出事前一天兩人有通電話，丈夫在電話中跟她報平安，「他就說這裡空氣很好。我說那就多待幾天好了，沒想到隔天發生這種事情」！她強忍悲痛表示：「我自己也無法接受⋯⋯到現在還沒辦法接受。」

關於過去曾中風病史？馬大嫂說，那是過勞，2004年拍《兄弟姊妹》的時候，因為那時在軋戲。被問兩人的最後一句話，她說，那天自己去上課，比老公早出門，是兒子陪他去開車，她有跟老公說：「 那你就好好的度假！」

在檢察官完成相驗後，馬如風的遺體在近午時從名間殯儀館出發運回基隆。

(中時 )

疑死於心血管疾病 馬如風妻痛揭…

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