美大學生暑期壢新醫院實習 按讚健保醫療雲端查詢系統

2018年07月30日 12:28 中時 楊宗灝

聯新國際醫療壢新醫院，提供美國加州州立大學長堤分校（CSULB）6名學生，利用暑假來台進行為期2周的實習，壢新醫院負責所有訓練及住宿。同學們見識到台灣先進的醫療軟硬體，也非常羨慕台灣的健保制度，特別是對健保醫療資訊雲端查詢系統讚不絕口。

「健保醫療資訊雲端查詢系統」對於醫師診斷提供相當大的幫助，可以查詢病人過去的就醫資訊，包含西醫、中醫用藥紀錄、檢查檢驗紀錄與結果、手術明細紀錄、牙科處置及手術紀錄、過敏藥物紀錄、特定管制藥品用藥紀錄、特定凝血因子用藥紀錄、復健醫療紀錄及出院病歷摘要等11項資訊，並且可立即讀取電腦斷層(CT)、磁振造影(MRI)等醫療檢查影像，可以迅速瞭解病人狀況，加快診斷速度，安排後續治療。

6名學生分別來自美國、馬來西亞、大陸和越南等不同國籍，參加台灣醫院管理暑期實習計畫，大部份是第一次來到台灣。馬來西亞籍Wen Jin Chai說，實地參訪加護中心ICU，第一次近距離面對這麼多重症病患，就像是震撼教育，儀器聲不絕於耳、藥品味瀰漫四周，彷彿是電影情節真實呈現在眼前，至今難以忘懷。

2周超過80小時的課程，由壢新醫院主管級醫師或專業技術人員主管親自授課，全程以英文進行。除了專業課程教學與示範觀摩，並且安排實地參訪、演講座談等。課程涵蓋醫務管理實務、醫學教育與研究發展管理、社區醫療實務、特色醫療見習、醫療品質與管理。美國加州大學長堤分校學生在壢新醫院實習，見識到台灣先進的醫療水準，對健保制度亦留下印象深刻，回到美國將製作網站來分享這次學習。(楊宗灝)

(中時 )