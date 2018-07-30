空服員控資方藐視勞安 勞動部：天災假須審慎評估

2018年07月30日 12:26 中時 李宜秦

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，勞工在颱風天出勤時經常陷入天人交戰的兩難中。 圖／李宜秦攝

相關團體怒嗆「請天災假等著被找麻煩」。 圖／李宜秦攝

去年因尼莎颱風來襲，長榮航空500名空姐請假，事後卻遭刁難，今天正好是事件一週年。然而一年過去仍未見天災假專法產出，相關工會今日至勞動部前抗議，批「請天災假等著被找麻煩」，要求儘速立法。勞動部專門委員王金蓉回應，天災假是否立法仍須審慎評估，勞工若因請天災假遭到扣薪、取消福利等不當處分，可向地方政府提出申訴，確認違法後可依法對資方進行懲處。

長榮航空企業工會常務理事王美心說，每每遇到颱風天時同仁都因攔不到計程車，必須冒著生命危險上班，且她曾辛苦到達公司後，卻被通知因颱風無法起飛，臨時將她換班，要求她晚上再上工，害她只能在機場空等。

長榮航空企業工會理事長廖以勤指出，長榮航空不認定政府所頒布的颱風假，要求員工提出「交通中斷證明」，她說「待在家裡怎麼可能拍到交通問題，資方逼迫勞工出門拍證明，只會讓勞工身陷危險」。

廖以勤表示，公司對請天災假的同仁有差別待遇，她舉例曾有同仁在颱風天時分別請天災假與病假，卻僅有請天災假的被扣考績分數、影響獎金。桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱質疑「資方難道比氣象局更專業，有能力保證員工上下班的安危嗎？」

華航企業工會理事蘇盈蓉說，空服員若隨意請假會被處罰2年不可換班，非常嚴重，她表示納莉颱風時，同仁因為不敢亂請假，只好穿著雨衣涉水上班；她也曾在颱風天時冒著風雨騎車上班，到公司後卻又被臨時換班。

王金蓉回應，因為天災假涉及層面很廣，可能有些行業無法強制規定可放天災假，且天災不可歸責於勞資一方，導致意見多元分歧、專法難產，須再審慎評估。她說若資方因勞工請假給予不當處分，可向地方政府申訴，確認違法後會依勞基法裁罰，處以2萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時 )