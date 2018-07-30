韓國華僑來台掌廚 中和小館飄香逾20年

新北市中和區「中和小館」的排骨飯，排骨吃起來爽口不油膩。（葉書宏攝）

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新北市中和區「中和小館」的排骨飯，排骨吃起來爽口不油膩。（葉書宏攝）

韓國華僑朱老闆20多年前來台，與王姓妻子一起在新北市中和區經營「中和小館」，由於店址鄰近警分局，擁有不少警員常客，不少調職警員回到中和也要來一嚐店內的排骨飯、大滷麵，回味在中和服務的點滴回憶。

朱老闆表示，父親祖籍山東，當年從大陸逃難至韓國，從小看父親經營小吃，耳濡目染下對於餐飲相當有興趣，居住在韓國期間，也在韓國忠州經營小吃店，20多年前來台，在胞姊與姊夫經營的「中和小館」掌廚，如今與妻子接手管理。

朱老闆表示，姊夫在日本學習中華料理，日式中華料理偏甜，來台後2人不斷嘗試台灣人喜歡的口味，他笑說，「剛來台灣時，廚房工作一點都不辛苦，反而是語言溝通比較吃力。」

朱老闆說，「以前在韓國生活很辛苦，來台後很知足！」他們的料理中融合日式中華菜、韓國菜、台灣料理等特色，因此可以互相搭配變化出不同層次的口感。

王姓老闆娘說，店內的排骨飯、大滷麵相當受到常客們喜愛，排骨飯選用的豬肉都是溫體豬肉，天天新鮮現打，另外，搭配丈夫調製的獨門醬汁，讓排骨入味，吃起來爽口不油膩，每一口都是滿滿的幸福感。

張姓警員表示，中和小館鄰近中和警分局，時常和同事到小館飽餐一頓，每逢調職同事來訪，都指名要到小館回味一番，店內還有販售各式小炒料理，好吃又實惠，加上店內老闆、老闆娘親切熱心，每次都有一種回家的感覺。

店名：中和小館

地址：新北市中和區圓通路40號

電話：02-2248-1365

營業時間：每天上午11時至下午2時；下午5時至8時（周一公休）

售價：排骨飯80元

(中時 )

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