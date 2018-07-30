《全台最速報》網友看這裡 學姊想對你們說…

2018年07月30日 12:04 中時電子報 綜合報導

◎網友看這裡 學姊想對你們說…

台北市長柯文哲幕僚黃瀞瑩因網路節目中「一日幕僚」單元爆紅，該節目現在YouTube點閱率已破900萬，她的個人臉書也吸引6萬多人追蹤。有沒有什麼話想對眾多愛戴她的網友說？學姊笑說，希望大家除了看外表，也多多注意她的專業！

◎首度合體在中時！侯友宜.丁守中談雙北願景

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜終於合體！丁、侯今天上午在《中國時報》邀請下一同出席中時報社，兩人針對反深澳燃煤、擴大軌道建設等議題闡述理念。

◎托育補助統一配合中央？柯Ｐ：現有補助不會縮水

行政院推出托育補助與育兒津貼政策，盼全國標準一致，不過許多縣市原有補助優於中央新制，家長擔心可能被迫喊卡。台北市長柯文哲今赴市議會專案報告托育、教育和老福政策，當場承諾不管中央補助怎麼變，他任內0到6歲育兒津貼不會比現在少，補助不縮水。

◎東石先天宮王船祭 結合路跑 用雙腳貼近在地

嘉縣東石鄉先天宮建廟至今，約有300多年歷史，主祀五年千歲十三天王，每5年舉辦1次王船祭，今年將於農曆10月17日（國曆11月24日）舉行燒王船儀式。此一難得地方盛事，吸引接手營運東石漁人碼頭的緻圓公司，首次向先天宮合作，推出「超級半程馬拉松」，期透過路跑活動，用雙腳深入在地信仰文化。

(中時電子報)