姚文智推青創空間政策 暗酸柯「不該違規」

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中時

民進黨台北市長參選人姚文智今舉行政策記者會，盤整北市府多筆閒置房舍土地，表示未來若當選，將成立「青年發展局」，讓市府資產在處分之前，運用更靈活，如作為3年為一期的共同工作空間。姚也暗酸，台北市長柯文哲的競選辦公室一不小心就踩到地雷，市長的責任「當然不應該違反相關規定」，更大的責任是了解社會脈動，輔導產業規範。

由於姚的政策部門就是租借共同工作空間（Coworking Space），他今記者會也與CLBC大船艦創辦人林育正舉行對談。姚表示，年輕人創業常碰到租金太貴的問題，於是現今發展出共同工作空間型態，但常碰到法規不符合的狀況。

姚文智說，他的政策幕僚調閱市府資料後，發現市府有許多閒置資產，在處分之前非常適合作為共同工作空間；包含閒置資產46筆、閒置土地43筆、閒置房舍37筆，總市值高達9億2400多萬元，閒置時間最長至今已15年。

姚說，市府閒置的空間如民生東路二段、新生北路二段大樓的房舍，因位處都市精華區、交通便利，很適合作為青年創業的共同工作空間。

姚也暗酸，市府這些適合做共工空間的閒置資產，土地使用分別是商二特、住三，「這些都跟發生柯市長違規的方式是不一樣的地方」，反而都是合乎管制規則的空間。

姚補充，他無意討論柯辦公室的問題，因為這恐怕是共同工作空間產業面臨到的現象。

姚主張，未來若當選市長要設立「青年發展局」，並與都發局、產發局整合，為青創提供更多協助，如調整分區使用規則、消防法規，或是跟市議會討論訂定自治條例；市府閒置資產也許有標售或有其他用途，但在還沒有處分之前，應該在短中長期靈活運用。

(中時 )

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