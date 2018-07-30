訪北京會王毅 英新外長：強化「黃金時代」

2018年07月30日 12:27 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，新上任的英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）今日（7/30）出訪北京，與大陸外長王毅進行雙邊會談，杭特向外界表示，他此行將與中國大陸商議，未來脫歐（Brexit）之後、中英兩國的新合作關係，包含自由貿易、北韓問題、環境變遷的多個國際議題。杭特希望，此番合作能讓兩大國的夥伴關係更深化，並落實所謂「中英黃金時代」的真諦。

對於公投選擇脫離歐盟（EU）、卻又與歐洲國家難以達成共識的英國而言，在「局勢」全面惡化前，必須找到一個能依賴的夥伴，世界第二大市場的中國大陸就成為最好的選項之一。從前任外交大臣約翰森（Boris Johnson）、首相梅伊（Theresa May）以來，都對中國大陸抱以高度期望，2月份剛剛訪問北京的梅伊，更確認了高額的90億英鎊（約3,609.1億台幣）的鉅額訂單，讓初次以官方身份訪問中國的杭特倍感壓力。

中英雙方外交高層今日於北京進行雙邊會談。（圖/路透社）

新任的英國外交大臣杭特（圖右）與他華裔的妻子Lucia Guo（圖左）。（圖/Jeremy Hunt臉書專頁）

事實上，現年51歲的杭特，雖然過去名氣不大，卻是一名典型的英國上層階級（名校畢業生＋貴族子弟）。畢業於名校牛津大學莫德林學院（Magdalen College, Oxford），父親尼可拉斯（Nicholas Hunt）是海軍上將、並獲得女王冊封爵士，母親也是軍人世家。在踏入政壇以前，杭特赴日本擔任英語老師，更學會了日語，他也曾從商一段時間，並因此累積上千萬英鎊的資產。2005年踏入政壇，當選代表家鄉薩里郡的下議院議員。

首次以外交大臣身份、出訪中國大陸的杭特（圖左）。（圖/路透社）

不過，相較於杭特本人的知名度，他的華裔妻子Lucia Guo、似乎更被華文媒體關注，育有3名子女的他們，曾隨妻子返回家鄉、盛大舉辦了一場中式的婚禮。而杭特此番出訪北京，也讓外界好奇，他將如何與王毅周旋、在北京爭取到對英國最有利的條件呢？

(中時電子報)