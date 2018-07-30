陸韓關係回溫依舊拯救不了 韓國樂天將全面撤出大陸

2018年07月30日 12:29 中時 楊家鑫

從去年大陸針對韓國樂天集團實施「薩德」反制措施以來，樂天集團在陸銷售額一落千丈，即使目前兩國關係逐步回溫，但至今業績沒有任何反彈跡象。大陸「第一財經」報導稱，扛不住的樂天正準備出售在陸百貨業務。「繼出售超市業務後，樂天再次出售百貨業務，這意味著樂天正全部撤出中國零售市場。」

大陸「第一財經」引述知情人士披露，繼韓國樂天超市謀劃逐步撤出大陸市場後，該事件再有進展，因受到在大陸市場業務虧損的影響，樂天著手評估樂天百貨在大陸市場撤出的可行性。這也就意味著，這家韓國零售連鎖很有可能將告別大陸市場。

報導稱，韓國樂天集團公關團隊的崔女士表示，「從公司的立場來看，暫時沒有可以正式透露的消息」，但同時以「個人名義」承認樂天百貨在大陸市場的運營確實遭遇了一些困難，並表示「為了解決這種狀況，我們內部正在針對包括轉讓部分店鋪在內的所有可行的方案進行商討」，「不過，具體的應對方案還沒有最終確定，我們也不排除包括撤出在內的所有可能。」

《韓國經濟》則報導稱，韓國業內人士證實，租賃場地的天津兩家樂天百貨和威海樂天百貨將是優先裁撤物件，瀋陽和成都的樂天百貨由於在樂天綜合體內運營，未來還將繼續運營一段時間。實際上樂天百貨在陸業務最近幾年一直不理想，2016年至2018年持續虧損。

報導指出，樂天在陸超市業務將在未來一至兩個月內徹底終結。受「薩德」影響，樂天超市在陸112家店鋪中的96家已經於今年5月出售，另14家店鋪也將零星出售或關門停業。樂天計畫在越南、印尼擴大超市和百貨店業務，以彌補在陸損失。

(中時 )