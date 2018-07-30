最終報告1500頁 未解馬航MH370墜機疑團

馬航MH370乘客家屬7月30日抵達馬來西亞布城（Putrajaya），以聆聽最終調查報告的簡報。（路透）

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中時電子報

4年多了，馬航MH370載著239名乘客從吉隆坡飛往北京途中神祕消失，至今疑團未解。

馬來西亞政府預定7月30日下午公佈最後報告，而引領期盼的家屬早上已在馬來西亞交通部聽取簡報。

據美國廣播公司新聞（ABC News）網報導，一名知道馬來西亞政府調查報告內容的消息人士透露，報告約有1,500頁，但並未對飛機為何，或如何消失達成具體結論，而MH370的命運預料仍將是航空史上最大的疑團之一。

飛安專家甘亞德（Steve Ganyard）指出，澳洲帶頭搜尋，馬來西亞後來也加入行動，由於長久以來，該知道的事實大家都已經知道，這份報告很可能只是形式罷了，對解開謎團幾乎毫無助益。

調查人員說，飛機在起飛後才1小時內，自動化資料系統和詢答機便已關閉。在這種狀況下，飛機無法向地面人員傳送位置資料，而這也顯示，當時駕駛艙有人活著，而且仍有意識。

MH370在2014年3月8日消失，當時在機上的239名乘客中，絕大多數都是大陸乘客。

據《太陽報》（The Sun）與法新社30日報導，在12萬平方公里的印度洋廣大區域進行航空史上最大的搜尋後，由於沒有發現MH370的蹤跡， 搜尋已在去年1月中止。

後來美國科技公司無限海洋（Ocean Infinity）以「沒找到，不收費」為原則，今年初動用高科技無人潛航器，搜尋整個海床，但由於仍舊一無所獲，而停止搜尋。

而今年5月執政的馬來西亞新政府承諾，將以徹底透明的方式，毫無保留地公佈19名國內外調查人員所做出的報告。

失蹤機組人員旺沙益（Wan Swaid Wan Ismail）的妻子努萊拉（Nurlaila Ngah）說，她希望能獲得事件發生的具體答案，以放下懸著的一顆心。

(中時電子報)

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