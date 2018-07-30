學習駕照電子化 預估每年32萬民眾受惠

公路總局今宣布，學習駕照即日起電子化，規費也減半，預估每年有32萬民眾受惠。（王思慧攝影）

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監理單位可透過監理服務網或APP，即時查核學習駕照資格期限。（王思慧攝影）

交通部公路總局今宣布，學習駕照即日起電子化，規費也減半，從100元減至50元。公路總局主秘林福山表示，學習駕駛電子化後，相關記錄可留存在系統裡，還可用手機下載、登錄，可節省每年學習駕駛320萬張紙本費用，每年也預估可讓32萬民眾受惠。

林福山表示，學習駕照是還沒考到駕照的人，或是駕照被吊銷須重考者，要上路練車時，需要申請的憑證，參加駕訓班也一樣要持有學習駕照，通常由駕訓班為考生申請，有效期限是一年，考到正式駕照後即作廢。如今可上網申請，監理單位可透過監理服務網或APP，即時查核資格期限，使用人也可下載儲存。

公路總局指出，對監理單位來講，學習駕照電子化可環保、省時、節約，平均可節省5760公斤、省下1333工作天，更可節省320萬經費，民眾也不用再帶紙本證件；目前仍是雙軌進行，民眾也可申請紙本，同樣要100元。

林福山說，以去年32萬張為例，每年學習駕照含護貝，疊起來約27層樓高度，數量驚人；若到期前1個月還沒考取駕照，可收到提醒更新通知。領到學習證的民眾若參加駕訓班，一期約35天後可參加考試，自學者要領證後3個月才能考。

另外，台灣人到日本自駕旅遊，也有機會電子化。目前台日協議，台灣旅客只要到各監理所，申請A4大小的日文譯本駕照，再加上護照，就可在當地開車，讓台灣遊客自駕風氣興盛。根據公路總局統計，2008年日文譯本申辦數有9507件，到2017年激增高達22萬7千多件，不過一張A4紙張容易丟失，造成不便又不環保。

林福山指出，公路總局正規劃日譯駕照電子化，只要出示手機就可在日本開車上路，不過日方要求，電子版譯本須有防偽機制等，日方目前未同意，因此日譯紙本駕照尚未有實施期程，已提案爭取。

(中時 )

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