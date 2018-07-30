「米漿」成車廠守護犬 不怕鼠輩橫行

2018年07月30日 12:28 中時 盧金足

在台中市南區復興北路開設「台灣統華汽車公司」的黃仁泉，經營進口車及維修廠已達30多年，靠著優良技術和誠信經營，獲得車友好口碑。車行內有如店狗的米克斯「米漿」，有一項愛抓老鼠的特殊技能，只要看到牠一直在某台車子旁邊打轉，就表示有老鼠出沒，汪汪叫、趴下、鑽入車內，抓獵物百發百中。

專賣雙B車貿易商黃仁泉，養毛小孩「米漿」當寵物，還是車廠內的守護犬，占地寬廣的車子展示間，加上維修空間大，有時引來老鼠登門，這些老鼠如果跑進汽車內部零件躲藏，很難察覺更不易趕出去。

車行及專業維修廠常為滅鼠大作戰，除鼠類容易滋生病毒細菌，另一原因則是冬天時，愛跑進溫暖的引擎內，嚴重的是咬斷車子線路，常導致維修師傅多花時間檢查找原因，而且進口車被老鼠咬斷一條線路，動輒損失3、5萬的零件耗材。

為保障汽車不受鼠輩干擾，長駐車廠的「米漿」變成鼠類剋星，車廠好幫手，而且盡責的「米漿」可以一個下午都在抓老鼠，活力十足。

黃仁泉表示，6歲的「米漿」雖然是一隻米克斯，但牠的媽媽為「米格魯」品種，「米格魯」最早用於狩獵，所以也有獵犬小稱，特別的是嗅覺敏銳，這項天賦遺傳給「米漿」，每隻偷跑進車廠的老鼠，全部難逃牠的防守功力，來車行的車友對這隻守護犬都豎起大拇指稱讚！

(中時 )