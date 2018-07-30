前中宣部副部長魯煒被提起公訴 曾被批「四大腐敗」

2018年07月30日 12:39 中時 楊家鑫

大陸打擊貪腐動作依舊持續進行，大陸央視30日報導稱，浙江、北京、山西檢察機關依法對前中宣部副部長魯煒、前中紀委駐財政部紀檢組組長莫建成、前河北省人大常委會副主任張傑輝等3人涉嫌受賄案提起公訴。其中最受矚目的是曾被外媒稱為「中國網路沙皇」的魯煒，他在去年11月因涉嫌嚴重違紀落馬，今年2月被「雙開」，中共中紀委還發表措辭嚴厲的通報，稱魯煒的腐敗問題歸結為政治腐敗、作風腐敗、經濟腐敗、道德腐敗。

大陸央視30日報導指出，前中宣部副部長魯煒涉嫌受賄一案，由浙江省監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，移送浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。

報導稱，檢察機關起訴指控魯煒利用其擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長、中共北京市委常委、宣傳部部長、北京市人民政府副市長、國家互聯網資訊辦公室主任、國務院新聞辦公室副主任、中央網路安全和資訊化領導小組辦公室主任、中央宣傳部副部長等職務上的便利，為他人謀取利益；利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受巨額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

報導還提及前中紀委駐財政部紀檢組長莫建成，以及前河北省人大常委會副主任張傑輝兩人涉嫌受賄案，皆已被北京、山西兩地檢察單位提起公訴。

據悉，魯煒於2017年11月21日因涉嫌嚴重違紀而被中紀委宣佈落馬。此前，魯煒被境外媒體稱為「中國網路沙皇」、「中國網路守門人」；2018年2月13日，中紀委宣佈「雙開」魯煒，並發佈一份措辭嚴厲的通報。中紀委的通報可將魯煒的腐敗問題歸結為政治腐敗、作風腐敗、經濟腐敗、道德腐敗。

其中，政治腐敗最為嚴重，包括「嚴重違反政治紀律和政治規矩，陽奉陰違、欺騙中央，目無規矩，肆意妄為，妄議中央，野心膨脹，公器私用，不擇手段為個人造勢，品行惡劣、匿名誣告他人，拉幫結派、搞小圈子」。

(中時 )