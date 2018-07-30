七月進入豐水期 澎湖水情轉為正常藍燈

2018年07月30日 13:00 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化氣，今（2018年）今年台灣氣候異常！去年下半年後全台降雨偏少，加上今年春雨少、梅雨遲到，造成南部地區超過10個月無明顯降雨！所幸7月也進入颱風季節，加上時序進入豐水期，澎湖地區在海淡廠全力供水情形下，水庫蓄水量近期已維持穩定，水情獲得舒緩，水利署已於27日將澎湖地區水情燈號調整為水情正常，調整後全台各地區水情均為正常。

水利署表示，澎湖地區馬公地區需水量每日2.5萬噸，在台水公司確保海淡廠出水量每日2.0萬噸下，其海淡廠出水量已佔所需用水量之八成，目前水庫蓄水量足可穩定供應未來三個月使用，且進入豐水期後，將持續有降雨機會。

因此，水利署決定將澎湖地區水情燈號由水情稍緊的綠燈，調整為水情正常；水利署依目前水情評估，全台民生及產業至10月底前可維持穩定供水，農業二期稻作自7月起已陸續開始供灌。

水利署補充，7月起進入颱風季節，除持續關注水情變化外，為因應強降雨可能帶來濁度升高影響供水的問題，已由各水庫管理單位及自來水事業完成各項整備及應變待命，隨時可透過啟動備援水源系統、區域間聯合調度及跨單位協調合作等措施來應對，惟因應氣候變遷降雨不確定性，仍呼籲國人持續節約用水確保各地區供水穩定。

(中時電子報)