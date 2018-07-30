中元豬肉飆漲？ 肉品商：估較往年低

2018年07月30日 13:24 中時 游昇俯

距離中元節不到一個月時間，祭祀拜拜必用的肉豬，因天氣熱成長慢，市場交易量減少，規格豬成交平均價格卻從4月每公斤61.5元，到7月29日止已漲到75.97元，中元節豬肉恐將飆漲。但養豬業與肉品商都認為，近期豬少、買氣也弱，且經過23日多休市一天，肉豬存量可補中元節所需，預估八月豬價僅會落在76至78元間。

因毛豬在養量偏少，日前農委會已透過毛豬供銷調配會議，與肉豬業者協調除週日定期休市，7月23日再多休一天，讓減少的交易數量能遞延滿足節慶的需求。台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，經過休市一天，毛豬平均價格已下降，中元前價格應該會持穩，估計中元節肉豬供應沒問題。

楊駿杰指出，雖然高溫讓豬隻成長速度變慢，但天氣熱、人的食慾也不好，正好達到平衡。中華民國家畜肉類商業同業公會全國聯合會秘書長袁仁琦也表示，肉豬需求從農曆七月鬼門開開始浮現，到中元節需求量最大，前陣子毛豬價格每公斤76、77元，經過休市，七月底就回到74、75元，前陣子少出的豬，量會補到中元節，所以預估八月價格只會稍漲一點。

嘉義縣肉品市場主任侯明在也說，因23日休市，全台22個肉品市場多存下2萬2千多頭豬，原先較緊的供應已調節過來，原本預訂8月6日要再休市一天，但農委會在7月27日的毛豬供銷調配會議也決定不休了；他說，之後價格應該趨於平緩，中元節豬價預估會落在每公斤76至78元之間，比去年中元期間82、83元來得低。

侯明在並提到，因雞鴨魚肉天氣熱不能久放，現在年輕婦女也愈來愈少準備牲禮來拜中元，多以蔬果代替，「肉豬要再漲到80塊有困難。」

(中時 )