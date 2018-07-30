中元豬肉飆漲？ 肉品商：估較往年低

今年4月至7月29日「全台毛豬行情月統計表」。（表格圖片截自「畜產行情資訊網」）

友善列印
中時
游昇俯

距離中元節不到一個月時間，祭祀拜拜必用的肉豬，因天氣熱成長慢，市場交易量減少，規格豬成交平均價格卻從4月每公斤61.5元，到7月29日止已漲到75.97元，中元節豬肉恐將飆漲。但養豬業與肉品商都認為，近期豬少、買氣也弱，且經過23日多休市一天，肉豬存量可補中元節所需，預估八月豬價僅會落在76至78元間。

因毛豬在養量偏少，日前農委會已透過毛豬供銷調配會議，與肉豬業者協調除週日定期休市，7月23日再多休一天，讓減少的交易數量能遞延滿足節慶的需求。台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，經過休市一天，毛豬平均價格已下降，中元前價格應該會持穩，估計中元節肉豬供應沒問題。

楊駿杰指出，雖然高溫讓豬隻成長速度變慢，但天氣熱、人的食慾也不好，正好達到平衡。中華民國家畜肉類商業同業公會全國聯合會秘書長袁仁琦也表示，肉豬需求從農曆七月鬼門開開始浮現，到中元節需求量最大，前陣子毛豬價格每公斤76、77元，經過休市，七月底就回到74、75元，前陣子少出的豬，量會補到中元節，所以預估八月價格只會稍漲一點。

嘉義縣肉品市場主任侯明在也說，因23日休市，全台22個肉品市場多存下2萬2千多頭豬，原先較緊的供應已調節過來，原本預訂8月6日要再休市一天，但農委會在7月27日的毛豬供銷調配會議也決定不休了；他說，之後價格應該趨於平緩，中元節豬價預估會落在每公斤76至78元之間，比去年中元期間82、83元來得低。

侯明在並提到，因雞鴨魚肉天氣熱不能久放，現在年輕婦女也愈來愈少準備牲禮來拜中元，多以蔬果代替，「肉豬要再漲到80塊有困難。」

(中時 )

七月進入豐水期 澎湖水情轉為正… 是真的！ 國外就醫免花大錢 健保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。