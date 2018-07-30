是真的！ 國外就醫免花大錢 健保有給付

2018年07月30日 13:13 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近年來國人出國旅遊、洽公頻繁，現在正值暑假期間，不少人更是把握機會闔家出遊，但許多人在國外最害怕遇到就醫，因為費用往往相當可觀。而最近網路又流傳一支影片，斗大標題寫著「健保卡到世界各地竟然都可使用」，民眾在國外緊急就醫，事後可以申請給付，但有8成的人都不知道這個訊息！

「投保而繳保費是我們的義務，申請給付是權益。不要讓我們的權益睡著了！」影片中提到，曾經有一名女子到上海探親時發高燒掛急診，即使沒有住院，一天下來也花了一萬多元，回國後向健保署申請自墊醫療費用核退，一共退了7000多元，不無小補。

雖然影片內容大致正確，不過健保署特別澄清，國外地區並不能使用健保卡，而是健保保險對象，如果在國外發生不可預期的緊急傷病，必須立即在當地就醫，可以在門診或急診治療當天或出院日起6個月內，向健保署申請核退。

（國外就醫費用高昂，若有緊急醫療，回國後可向健保署申請自墊醫療費用核退。圖片來源：擷取自YOUTUBE）

備妥檢附資料 ６個月內提出申請

健保署醫務管理組業務主辦科徐維志科長表示，民眾申請時須檢具以下資料：

1. 自墊醫療費用核退申請書，可在健保署網站下載。

2. 醫療費用收據正本及費用明細，若是中、英文以外的文件，應檢附中文翻譯。

3. 診斷證明書正本，若是中、英文以外的文件，也要檢附中文翻譯。

4. 若有住院，要檢附出院病歷摘要正本。

5. 出入境證明文件影本，通常民眾會使用護照影本，可以看出何時入、出境。

另外，若在中國大陸住院5天（含）以上，檢具的「醫療費用收據正本」及「診斷書」必須先在大陸地區公證處辦理公證書，再持公證書正本向國內財團法人海峽交流基金會申請驗證後，才可以提出申請。

徐科長也建議，在國外就醫期間如果有做檢驗，如抽血、照X光、超音波、電腦斷層等，可以同時向醫療機構申請檢驗、檢查報告資料，一起檢具給健保署作為申請費用核退時的審查參考。

若是人不在國內，無法親自辦理核退手續，也可以掛號郵寄至個人投保所在地的健保署業務組提出申請，或者委託他人代為申請，需檢附委託書及受託人的身分證影本。

（健保署審查醫師會根據民眾的診斷證明書，判斷就醫是否有急迫性，來評估是否通過審查並核退費用。圖片來源：shutterstock）

需為不可預期的緊急傷病 核退費用有上限

不過，並非所有國外就醫都能申請費用核退，「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」第三條明定訂緊急傷病的範圍。嚴謹來說，必須是不可預期的緊急傷病，有必須於當地立刻就醫的急迫性，健保署審查醫師會再根據民眾檢附的資料，來判斷是否符合上述規定，徐維志說。

一般來說，如上呼吸道感染、一般感冒症狀像是輕微發燒、頭痛、咳嗽、打噴嚏，或皮膚炎、皮膚過敏、擦傷、吃壞肚子、一般腹瀉，除非有伴隨生命徵象不穩定或造成生命危急，否則應不屬於緊急傷病。

至於核退的費用，是以健保前一季支付國內特約醫院和診所的平均費用計算核退上限，並每季公告。以107年第三季提出申請核退的案件來看，門診每次核付895元、急診2,707元、住院每日5,856元，核實給付，超過上限則以上限核退。

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(中時電子報)