泡麵、眼影沒標示任人夾 北市查獲21台違規娃娃機

2018年07月30日 13:25 中時 吳堂靖

台灣街頭近年出現「夾娃娃機」店熱潮，商品五花八門，近期更出現食品和化妝品，台北市衛生局稽查陳列食品、化粧品的夾娃娃機，查獲11家、21台業者涉違規，要求業者於8月1日前改善，若改善期後如查獲違規，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，違規機台主要違反「自動販賣機販售食品之標示規定」，未標示負責人名稱、電話號碼及地址、產品無中文標示等，共計查核157家、共242機台，經追查發現5家、11台業者戶籍登記在外縣市，目前已發函要求8月1日前改善，並同步將通知張貼於違規機台供消費者辨識。

衛生局表示，如查獲逾期食品，可依違反食安法處6萬元至2億元罰鍰，機台如陳列化粧品，應依化粧品衛生管理條例第6條規定，於外盒包裝或容器應明顯標示「產品名稱」、「製造廠名稱、地址」、「用法」等應標項目，且不得有誇大或涉及療效宣稱，如查獲標示不符規定，可依同條例第28條之規定，處負責廠商10萬元以下罰鍰。

另外，夾娃娃機應符合具有保證取物金額不得超過790元、固定比例市場價值、商品明確性、不得為現金、活體等10項規定，相關訊息可至北市政府衛生局網站https:// health.gov.taipei/查詢相關訊息。

(中時 )