四維學生全國廚藝競賽奪銀 傑出校友成立創意廚藝教室

2018年07月30日 13:27 中時 范振和

花蓮縣四維高中觀光學程學生何璨妤、陳宗緯、江念怡、范育銘、潘佩瑄（左2起）拿下全國廚藝競賽銀牌。（范振和攝）

花蓮縣四維高中參加「2018在地食材全國廚藝競賽」勇奪銀牌，是

東部表現最優的高中職校，30日獲校長蔡忠和公開表揚；而傑出校友

方昱翔等人也成立廚藝教室，全校師生同感振奮。

蔡忠和說，「2018在地食材全國廚藝競賽」29日登場，地主隊大漢

技術學院披金，四維高中戴銀，蘭陽技術學院奪銅，該校是東部高中

職校表現最優的學校。校方落實餐飲教學，師資優、設備佳，擁有標

準檢定場，因而多年來培育不少優質餐飲界高手。

此次四維高中拿下銀牌，觀光餐飲學程主任江東容說，在老師李佳

蓉認真指導下，參賽選手包括隊長汪念怡、隊員潘姵瑄、陳宗緯、范

育銘、何璨妤等5人將士用命，師生們犧牲暑假集訓，才有亮麗成績。

江東容指出，不只如此，除了甜點師傅毛湘云外，該校傑出校友方

昱翔、林聖智、林若凡等3人，在花蓮市建國路合作成立「國際Chef

Go洄瀾」，9月中旬將進行創意料理教學。

方昱翔去年11月中國廚藝藝術大賽，拿下個人賽中式豬肉現場烹調

金牌、林若凡拿下中式豬肉現場烹調銅牌、廚藝中式創意料理銅牌，

而最年長23歲的林聖智去年勇奪「泰國極限廚師挑戰賽」兩面銅牌，

3人一踏出校門，都有相當好的成績。

(中時 )