MLB》馬林魚有意出清最後一員戰將

馬林魚捕手瑞爾穆托前一場打出再見安打，接受隊友慶賀。(美聯社資料照)

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中時電子報

馬林魚季外被新任執行長吉特(Derek Jeter)支解的四分五裂，但是這支「小聯盟球隊」本季戰績意外地好，雖然在國東跟大都會輪流墊底，不過戰績還贏過美聯的金鶯和皇家。因此吉特又起了貪念，想要賣掉明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)。

27歲的瑞爾穆托是馬林魚剩下最有價值的交易籌碼，他本季年薪290萬美元，之後就有薪資仲裁資格，吉特其實在年初就打量著把他賣掉。根據官網報導，馬林魚早對國民開價，想用瑞爾穆托換取兩位頂級新秀野手，這個價碼實在太貪了，國民隊即使很愛瑞爾穆托也買不下手。

國民最近與馬林魚4連戰，瑞爾穆托在第3戰延長第10局滿壘時敲出再見安，他的神勇讓國民心動不已，就連國民猛將哈波(Bryce Harper)賽後也感嘆：「真倒楣，這個人要是在我們隊上就好了。」

瑞爾穆托季初就向馬林魚自請出走，吉特因為沒談到好價錢而不肯賣他，結果瑞爾穆托居然打出了生涯年，打擊率0.311、長打率0.534、攻擊指數0.897，比哈波還強。隨著瑞爾穆托身價上漲，吉特現在又有希望藉著他來敲一筆了。

731大限將至，國民的戰績不上不下的(落後費城人6場勝差)，讓他們對交易有些遲疑。不過吉特並不著急，瑞爾穆托還會繼續增值，他要到2020年才會成為自由球員，在這之前他都還是飛不出吉特的手掌心。

(中時電子報)

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