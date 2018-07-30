高鐵與紅利點數平台合作 可兌換8折車票優惠券

台灣高鐵公司與紅利點數平台合作，500點數可兌換8折車票優惠券。（資料照片）

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台灣高鐵與紅利點數平台UUPON合作，推出UUPON會員搭高鐵享優惠活動。自8月1日至10月31日，UUPON會員以500點紅利點數即可兌換「標準車廂指定車次8折」電子優惠券，兌換的優惠券可用來搭乘8月10日起到11月30日的指定車次，每周適用優惠車次達266班。

高鐵公司表示，每個UUPON會員帳號限兌換一張電子優惠券，每張優惠券限購一張8折高鐵車票；優惠券數量有限，且一經兌換，恕無法退還等價現金或返還電子優惠券，請民眾留意兌換期限與搭乘時間。活動適用優惠車次，搭乘期間為8月10日至11月30日（疏運期除外）。

欲購買「標準車廂指定車次8折」優惠的UUPON會員，必須先加入「高鐵會員TGo」，再至UUPON網站的「好康兌換」網頁，以UUPON 500點紅利點數兌換「標準車廂指定車次8折」電子優惠券。

優惠券將於隔周周五後匯入其高鐵會員TGo帳號，屆時UUPON會員再以TGo會員帳號登入「高鐵會員TGo」網頁或「台灣高鐵」App的會員專區，至「兌換專區」選擇「UUPON會員8折」方案，需立即完成交易付款，即可購買優惠車票。

高鐵公司指出，年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。

TGo會員只要於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，每消費20元累積1點，累積至500點以上，即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

(中時 )

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