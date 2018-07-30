噴飯！毒男為躲警方搜索 辯「我女友在家全裸！」

2018年07月30日 13:35 中時 張穎齊

基隆市1名詹姓男子有販賣毒品給青少年的嫌疑，警方獲報後隨即持搜索票前往詹男家中，詹男情急之下，為了不讓警方發現家中藏有毒品，竟誆稱「我女友習慣在家全裸，現在不方便進來！」警方聞後直搖頭，仍秉持依法查緝的精神進入屋內，發現女友不在家，且有2包總共0.6公克的安非他命，依法將詹男送辦。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所接獲情資，距離某間國小不到100公尺旁的老舊公寓社區內，有名詹姓藥頭在附近國、高中校園周遭，意圖販賣毒品安非他命牟取暴利。警方擔心詹男會將毒品深入校園，危害青少年，旋即向基隆地院聲請搜索票前往查緝。

警方為執行青春專案，27日在詹男住處附近埋伏，約於晚間8時發現詹嫌欲騎車外出，警方一舉上前予以攔查並出示搜索票。

「我女友在家，她習慣全裸，不方便進來！」詹嫌否認持有毒品，並表示與女友結婚在即，他已改邪歸正，還誆稱女友習慣全裸，經常一絲不掛在家休息，希望警方不要前往查緝，以免打擾。

警方見狀仍依法執行搜索，並在詹嫌住處找到毒品安非他命2包（總毛重0.6公克），詹嫌才坦承犯行，並央求警方說「拜託不要讓女友知道，不然會影響我們之間的婚期！」令警方直搖頭，經訊後，將詹嫌依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品上游。

(中時 )