雞蛋自以為是石頭 葉毓蘭：都在懲罰台灣人民

2018年07月30日 13:46 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

金廈通水典禮原訂8月5日在金門舉行，但因陸委會盼延緩，引外界議論。亞洲警察協會祕書長葉毓蘭今在臉書痛批，「目睹了太多次民進黨以卵擊石的壯舉！」「這個政府腦袋真的嚴重進水了，完全忘了你的這些壯舉，都是在懲罰台灣人民，拿台灣人當人質!」

近日連續發生國際航空公司對台灣更名、東亞青運停辦、叫停金廈通水典禮，惡意螺旋繼續傷害兩岸關係。兩岸若繼續對撞，力強者勝，台灣受的傷害不難想像。蔡英文卻放任賴清德口出「務實台獨工作者」，放任黨內明幫暗助「正名公投」，在各方面政策上高調推動「去中國化」行動。

葉毓蘭在臉書表示，對於過年前的M503爭議航線，現在還記得的人肯定沒過半，蔡政府停止春節航班，險讓數萬台商無家可歸，並提到蔡英文上(6)月底接受外媒獨家專訪時，呼籲「世界上的國家挺身而出，一起對抗中國霸權。」這話連柯文哲都忍不住說出: 「實力不夠就跟中國大小聲，會讓人看笑話」。

葉毓蘭文末痛批，「蔡政府真的嚴重進水了，得了嚴重的思覺失調，完全忘了你的這些壯舉，都是在『懲罰台灣人民，拿台灣人當人質!』」，總在關鍵時刻，笨的拿自家國人開鍘，拿返鄉團聚、民生用水等非常重要的事來當籌碼，「這不是以卵擊石是什麼?!」

(中時電子報)