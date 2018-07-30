喜迎花博！國際同濟會台灣總會投入花博志工

2018年07月30日 13:53 中時 盧金足

2018台中世界花卉博覽會半年展期預計動員2萬名志工，國際同濟會台灣總會以團隊名義投入花博志工行列，目前已有560名同濟會會員報名，未來人數有望再增加，總會並取得志工社會福利類運用單位資格，充實花博期間遊客服務能量，日後也能更完善整合人力資源，市府社會局表示，預估未來志工人數還會再增加，邀請大家從付出中感受花博之美。

市府社會局長呂建德表示，國際同濟會台灣總會會址位於台中市南屯區，為讓同濟會會員能加入花博志工，在總會長許嫦卿大力支持下，前同濟會總會長、現任台中市夏娃安全協會周理事長，結合夏娃安全協會資源，為同濟會會員開辦二期志工訓練課程。

同時，國際同濟會台灣總會並取得志工社會福利類運用單位資格，與社會局合作，透過市府提供師資等協助，持續推動相關花博志工訓練課程，目前已有560名同濟會會員響應，將投入花博展期間遊客服務。

前同濟會周總會長表示，藉由台中花博契機，國際同濟會台灣總會取得志工社會福利類運用單位資格，不僅有助於更完善整合人力資源投入花博，未來不管在哪一個縣市，也能更整體投入服務、響應公益。

社會局表示，大力推動會員參與花博志工的許總會長，任期將於今年9月底屆滿，候用楊總會長從10月1日接任，在前任、現任、候任總會長攜手努力下，預估未來志工人數還會再增加。

(中時 )