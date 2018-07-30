日頭赤炎炎高溫38℃ 新北出動灑水車降溫

氣象局持續發佈高溫特報，新北出動水車沿街灑水降溫降溫。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
灑水車降低市區無遮蔭路面環境溫度，對市區公園及行道樹也進行植被灑水保護措施。（吳家詮翻攝）

中央氣象局於今(30)日持續將新北市列為橙色燈號之高溫地區，橙色燈號表示有機會連續3天36度或38度以上，主要是受到大陸下沉暖空氣向東南移入及大台北盆地效應的影響，氣象局預測新店、中和等地區將有達攝氏38度高溫的機會。新北市已啟動防熱機制，出動灑水車在街道噴水降溫。

為避免市民發生熱傷害，新北市長朱立倫提醒應「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，務必做好防曬措施，如有感覺身體不適，請到鄰近的派出所、消防隊等場所請求協助，或就近到便利超商避暑。新北市特別提醒老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、戶外工作或運動者及弱勢族群，應避免曝露高溫環境。

新北市政府強調，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速後，出現抽筋經攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，應立即就醫或撥打119電話請求協助

朱立倫表示，因應中央氣象局所發布的高溫訊息，新北市府已於上午10時啟動防熱應變措施，執行重點包含：

一、啟動新店、中和、永和、三重、五股、汐止及板橋區等街道灑水機制，運用回收處理水進行路面灑水作業，以降低市區無遮蔭路面環境溫度；另對市區公園及行道樹進行植被灑水保護措施。

二、加強宣導資方提供足夠飲用水予勞工飲用，避免員工持續在高溫環境下工作。

三、加強對獨居長者、街友進行各項關懷服務，宣導防範高溫措施，並提供避暑地點資訊。

四、宣導轄內醫院加強熱傷害患者加強照護，以及長期照顧管理中心個案訪視，加強室內溫度調節及熱傷害衛教宣導。

五、實施農、漁、牧業之防熱措施宣導，並針對公立動物收容場所加強動物保護相關防熱工作。

六、於遊客中心提供遊客飲用水，並於電子看板推播或佈告欄張貼宣導防範熱傷害注意訊息。

(中時電子報)

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