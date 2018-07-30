蔡英文：不會在壓力下屈服 更不會走回頭路

2018年07月30日 14:11 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天強調，中國不斷打壓臺灣，威脅自由民主生活方式，原訂舉辦的東亞青運也被迫停辦，但臺灣不會在壓力下屈服，「身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定」。這個月臺灣解嚴剛滿31週年，「現在，我們更不會走回頭路」。

蔡英文今天上午接見國際自由聯盟主席米洛維斯，在致詞時表示，國際自由聯盟在去年通過了「安道爾自由宣言」，讓自由、民主和人權的價值，更加發揚光大。

她說，2017年安道爾自由宣言的願景是「人類在自由世界中進步」。而就如同宣言所指出的，我們共享的重要價值，像是法治、言論自由及人權，在全球各地，正面對著新的威脅和挑戰，「我們必須團結合作，才能對抗反自由民主的力量」。

蔡英文告訴米洛維斯，「相信您也注意到，近年來，中國不斷打壓臺灣，威脅臺灣的自由民主生活方式」。甚至在上週，在中國的施壓下，原訂在臺灣舉辦的東亞青年運動會，也被迫停辦，影響了9個國家地區、2千多位青年選手的權益。

她強調，臺灣不會在壓力下屈服，身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定。在這同時，我們也期待，跟志同道合的國家和組織一起合作，捍衛共享的價值，實現宣言中的願景。

蔡英文表示，就在這個月，臺灣解嚴剛滿31週年，過去，臺灣人爭取民主，擊敗了世界上最長的戒嚴，「現在，我們更不會走回頭路」。這兩年多來，我們積極推動轉型正義，就是要讓臺灣的 民主繼續深化，守護進步的價值。

她感謝「國際自由聯盟」和米洛維斯主席對臺灣的支持，也期盼未來能夠有更多的合作交流，一起來實現國際自由聯盟的目標，也就是，為全人類的大家庭，創造一個更好、更自由、更幸福、更豐富和更穩定的生活環境，「我們一起來努力」。

(工商 )