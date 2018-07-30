蔡英文籲與西班牙洽簽打工和稅務協定

2018年07月30日 14:12 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天表示，台灣與西班牙之間的合作潛力無限，她呼籲兩國儘早洽簽《青年度假打工協定》及《稅務資訊交換協定》，她也期待歐方儘早對於臺歐盟BIA，進行影響評估和啟動談判，以提升雙方的經貿合作。

蔡英文總統今天上午接見「西班牙眾議院議員團」，期盼訪問團眾議員能夠協助兩國儘早洽簽《青年度假打工協定》及《稅務資訊交換協定》，持續深化各項友好關係。

她說，西班牙是臺灣重要的貿易夥伴。高雄輕軌就是西班牙CAF公司所承造，臺灣和西班牙之間的合作，可說是潛力無限。

談及雙邊各項合作，蔡英文進一步說明，不論是在通航、科技、創新研發或專利等領域，我們都持續加強合作，並簽署合作協定及備忘錄，來促進雙邊交流。

蔡英文指出，為了增進人民和商業往來，未來還請訪團眾議員協助兩國進一步洽簽《青年度假打工協定》，以及《稅務資訊交換協定》等互惠措施。

她說，臺灣和歐盟洽簽雙邊投資協定(BIA)，除了能夠提升歐商在臺投資保障，也可以吸引更多臺商赴歐投資，創造就業機會。她也期待能有訪團的支持，來促進歐方儘早對於臺歐盟BIA，進行影響評估和啟動談判。「如此一來，也能提升臺西兩國的經貿合作」。

蔡英文也藉此感謝訪團眾議員對臺灣的友好和支持。她說，相信訪團都了解臺灣的外交處境，尤其身為醫學博士的書記長莫瑞諾，曾代表西班牙政府參與「世界衛生大會」（WHA），對於臺灣積極參與WHA的情形，應有深刻體會。

她指出，近年來，WHA在中國壓力之下，以政治理由排除臺灣的參與，違背了健康是普世人權的原則。「臺灣會持續爭取參與國際組織的權利，也會善盡國際社會成員的義務」。

蔡英文強調，臺灣有能力也有意願在衛生醫療、飛航安全、氣候變遷等議題上，為世界做出更多貢獻，希望訪團眾議員能運用國會力量，給臺灣最大的支持。

(工商 )