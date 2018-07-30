影》內馬拍廣告坦承「演很大」 承諾將更成熟

巴西球星內馬在巴西世足賽頻頻遭到對手犯規，但也因為誇張演技遭到批評。(美聯社資料照)

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中時電子報
／綜合報導
內馬在廣告中坦承假摔，但也承諾會像個更成熟的男人。（嵌入自巴西吉列Gillette Brasil）

巴西球星內馬（Neymar）在俄羅斯世足賽中，因為遭侵犯後哀號、打滾的動作太過誇張，而被外界批評甚至「kuso」惡搞。世足後一直保持沉默的內馬，日前在刮鬍刀廣告坦承自己誇張了些，也將接受批評，讓自己更成熟的站起來。

「你們也許會覺得我誇張了，有時候我的確是的，但事實是我在球場上遭到了侵犯。」內馬在廣告中說。

內馬在本屆世足賽攻入兩球，表現不至於令人失望，但在場上假摔、打滾和頻頻與裁判吵架的舉動，卻成為意外焦點。此外，他在巴西8強遭比利時淘汰後並未受訪，而是在個人IG上po文，也遭致批評。

「我當時沒有受訪，不是因為我只想要勝利桂冠，而是在令人失望後如何面對大家，我還沒有學會，」內馬感性的說：「當我看起來沒禮貌，不是因為我是個被寵壞的孩子，而是我還沒學會如何面對挫折。」

內馬說，自己身體裡面始終還住著個男孩，那個男孩有時候能讓全世界驚豔，有時卻把大家都惹毛了。

「我努力要讓那個男孩活著，但在我身體裡面就好，不要跑出來撒野。你們也許會覺得我倒太多次了，但事實是我不是跌倒，而是崩潰，比踩在我開過刀腳踝上的每一腳都痛。」

廣告中有內馬多張跪地、吶喊，令人動容的照片，但不要忘記，這始終還是個刮鬍刀廣告，最後一幕他露出了沒有鬍渣的乾淨臉頰與下巴，承諾粉絲會像個男人般的站起來。

「我用了很多時間去接受大家的批評，讓鏡中的自己看起來像個全新的男人，」內馬說：「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，只有你自己做得到。你們可以繼續丟石頭，但那些石頭只會讓我更堅強。而當我站起來的時候，全國人民都會支持我。」

(中時電子報)

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